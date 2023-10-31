به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تنگستانی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تغییرات آب و هوایی استان و روند سرد شدن دمای هوا، رخداد بیماری نکروز حاد هپاتو پانکراس میگو و ایجاد شرایط مساعد برای رخداد بیماری لکه سفید میگو در مزارع پرورش میگو استان باید اقدامات لازم در دستور کار باشد.

وی افزود: به منظور پیشگیری از ضرر و زیان بیشتر پرورش دهندگان و صیانت از صنعت تکثیر و پرورش میگو به پرورش دهندگان نسبت به تسریع در عملیات برداشت میگو در همه استخرهای پرورش میگو فعال استان توصیه‌های لازم طی مکاتبه و جلساتی در این خصوص ارائه شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر در خصوص شرایط فعالیت استخرهای پرورش میگو در فصل آتی نیز گفت: نظر به آغاز فصل برداشت میگو و رخداد وسیع بیماری نکروز حاد هپاتو پانکراس میگو در مزارع پرورش میگوی استان در سال زراعی جاری که خساراتی به بهره برداران این صنعت وارد شد و با توجه به اهمیت شروع عملیات آماده سازی استخرها بلافاصله پس از برداشت میگو به عنوان یک اصل مهم و اساسی در پیشگیری از بیماری‌های میگوی پرورشی است.

وی افزود: با توجه به بروز بیماری مسری و خطرناک AHPND و همچنین بیماری لکه سفید میگو در چند سال اخیر، ضروری است پرورش دهندگان آماده سازی بهداشتی مزارع پرورش میگو در شرایط عادی و آماده سازی مزرعه پس از بروز بیماری، بر اساس دستورالعمل برنامه ملی راهبردی کنترل بیماری لکه سفید میگو در ایران اقدام کرده و توصیه‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

تنگستانی ادامه داد: پیشنهاد این اداره کل علاوه بر مراحل ذکر شده در دستورالعمل‌ها ضدعفونی استخرها در سایت‌های آلوده با ترکیبات کلره (کلر جامد یا آب ژاول)، انجام این مرحله بلافاصله پس از عملیات برداشت میگو و جمع آوری تلفات کف استخر است.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر یادآور شد: تمامی مراحل آماده سازی باید با هماهنگی، تحت نظارت و با تأیید اتحادیه‌های سایتی، شبکه دامپزشکی شهرستان و شیلات صورت گرفته و عدم اقدام به موقع پرورش دهندگان در این خصوص به ویژه در سال زراعی آینده که وضعیت شیوع بیماری AHPND نگران کننده خواهد بود می‌تواند منجر به عدم صدور مجوز فعالیت مزارع در سال زراعی آتی شود.