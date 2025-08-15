  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

مدیریت علمی مزارع کلید عبور از بحران پرورش میگو است

مدیریت علمی مزارع کلید عبور از بحران پرورش میگو است

بوشهر- مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: مدیریت علمی مزارع، کلید عبور از بحران AHPND در سایت‌های پرورش میگو است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما صبح جمعه در بازدید از مزرعه پرورش میگو اظهار کرد: در این بازدید، روش‌ها و امکانات مزرعه شامل تانک فرآوری پروبیوتیک و تزریق مکانیزه به استخرها، تغییر ساختار استخرها به صورت لاینر و سیمانی با سیفون مرکزی، غذاپاش اتوماتیک، هواده مکانیکی، نمونه‌برداری منظم آب و خوراک و ارسال به آزمایشگاه، کنترل روزانه با pH متر، اکسیژن‌سنج و کیت‌های آمونیاک، مدیریت دقیق تغذیه و تعویض برنامه‌ریزی‌شده آب مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت الگوبرداری از این تجربه گفت: تلفیق اقدامات پیشگیرانه، پایش مستمر و بهبود زیرساخت‌ها، راهکاری عملی برای عبور صنعت میگو از بحران AHPND است.

رهنما تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنیم این مدل مدیریتی در سایر مزارع استان نیز اجرا شود تا ضمن کاهش خسارات، پایداری تولید تضمین شود.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر به همراه تعدادی از کارشناسان از یک مزرعه پرورش میگو در سایت شیف بازدید کرد؛ مزرعه‌ای که با وجود قرارگیری در منطقه آلوده به بیماری AHPND، توانسته با مدیریت علمی و تجهیزات پیشرفته، تولید خود را حفظ کند.

کد خبر 6560839

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها