مدیریت علمی مزارع کلید عبور از بحران پرورش میگو است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما صبح جمعه در بازدید از مزرعه پرورش میگو اظهار کرد: در این بازدید، روش‌ها و امکانات مزرعه شامل تانک فرآوری پروبیوتیک و تزریق مکانیزه به استخرها، تغییر ساختار استخرها به صورت لاینر و سیمانی با سیفون مرکزی، غذاپاش اتوماتیک، هواده مکانیکی، نمونه‌برداری منظم آب و خوراک و ارسال به آزمایشگاه، کنترل روزانه با pH متر، اکسیژن‌سنج و کیت‌های آمونیاک، مدیریت دقیق تغذیه و تعویض برنامه‌ریزی‌شده آب مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به ضرورت الگوبرداری از این تجربه گفت: تلفیق اقدامات پیشگیرانه، پایش مستمر و بهبود زیرساخت‌ها، راهکاری عملی برای عبور صنعت میگو از بحران AHPND است.

رهنما تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنیم این مدل مدیریتی در سایر مزارع استان نیز اجرا شود تا ضمن کاهش خسارات، پایداری تولید تضمین شود.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر به همراه تعدادی از کارشناسان از یک مزرعه پرورش میگو در سایت شیف بازدید کرد؛ مزرعه‌ای که با وجود قرارگیری در منطقه آلوده به بیماری AHPND، توانسته با مدیریت علمی و تجهیزات پیشرفته، تولید خود را حفظ کند.