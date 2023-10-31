هوای ۸ شهر در خوزستان «ناسالم» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام سامانه مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (نهم آبان ماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در شهرهای اهواز ۱۶۷، شادگان ۱۵۸، دشت آزادگان ۱۵۶ و ماهشهر ۱۵۴ AQI گزارش شده که این شاخص نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی است.

بر این اساس افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

همچنین این میزان در شهرهای شوشتر و خرمشهر ۱۴۴، حمیدیه و دزفول ۱۱۲ AQI رسید که این شاخص نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

براساس این شاخص افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.