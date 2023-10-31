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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۹

تقویم را نگاه نکردند؟

دعوت کمیته اخلاق از گل محمدی همزمان با بازی استقلال!

دعوت کمیته اخلاق از گل محمدی همزمان با بازی استقلال!

کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با بی اطلاعی از زمان برگزاری بازی رسمی پرسپولیس خواستار حضور سرمربی این تیم برای پاره ای از توضیحات شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در تازه‌ترین تصمیم خود یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس را به همراه علیرضا خانی عضو هیأت مدیره استقلال برای توضیح در خصوص صحبت‌های اخیرشان دعوت کرد.

کمیته اخلاق خواستار حضور یحیی گل محمدی در تاریخ ۱۵ آبان ماه شده است. این در حالی است که او باید تیمش را فردای همان روز در تاجیکستان مقابل استقلال هدایت و رهبری کند.

با توجه به این که تیم ها حداقل دو روز قبل از برگزاری مسابقه خود راهی کشور میزبان می شوند مشخص نیست کمیته اخلاق چگونه گل محمدی را برای این نشست دعوت کرده است. آیا آنها نگاهی به تقویم مسابقات پرسپولیس نداشته اند؟

کد مطلب 5926480

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