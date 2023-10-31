دعوت کمیته اخلاق از گل محمدی همزمان با بازی استقلال!

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در تازه‌ترین تصمیم خود یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس را به همراه علیرضا خانی عضو هیأت مدیره استقلال برای توضیح در خصوص صحبت‌های اخیرشان دعوت کرد.

کمیته اخلاق خواستار حضور یحیی گل محمدی در تاریخ ۱۵ آبان ماه شده است. این در حالی است که او باید تیمش را فردای همان روز در تاجیکستان مقابل استقلال هدایت و رهبری کند.

با توجه به این که تیم ها حداقل دو روز قبل از برگزاری مسابقه خود راهی کشور میزبان می شوند مشخص نیست کمیته اخلاق چگونه گل محمدی را برای این نشست دعوت کرده است. آیا آنها نگاهی به تقویم مسابقات پرسپولیس نداشته اند؟