کارگری در بازگشت به ایران: از وزیر ورزش کادو گرفتیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم استقبال از آخرین گروه کاروان فرزندان ایران که موفق به کسب ۱۳۱ مدال رنگارنگ( ۴۴ مدال طلا، ۴۶ مدال نقره و ۴۱ مال برنز) در چهارمین دوره بازی های پاراآسیایی هانگژو شد، صبح امروز با حضور مسئولین ورزش کشور برگزارشد.



غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک کشورمان در بدو ورود به کشورمان در گفتگو با خبرنگاران گفت: همه خانواده پارالمپیک اعم از فدراسیون های پارالمپیکی، هیات های استانی پارالمپیکی، ورزشکاران، سرپرستان، کادراجرایی پارالمپیک و فدراسیون ها از امروز سه شنبه نهم آبان ماه باید با جدیت برای سه رویداد مهم پیش رو آماده شویم.



وی ادامه داد: بازی های پارالمپیک پاریس۲۰۲۴ پاریس، پنجمین دوره بازی‌های پاراجوانان آسیایی تاشکند ۲۰۲۵ و همچنین پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ژاپن سه رویداد مهم و سختی هستند که نباید حتی یک روز را هم برای آماده سازی از دست بدهیم.



رئیس کمیته ملی پارالمپیک در رابطه با موضوع فدراسیون جانبازان و توان یابان و آقای اسبقیان گفت: بنده با آقای وزیر حتما صحبت می‌کنم. علی الظاهر آقای وزیر به ما کادو داده اند و یکی از روسای خوب فدراسیون های پارالمپیکی را از ما گرفتند.

کارگری در پایان افزود: کسب عنوان دومی کاروان فرزندان ایران را به همه مردم تبریک می‌گویم، یقینا عنایت خداوند متعال، لطف حضرت زهرا(س) و دعای خیر مردم پشت این کاروان بوده است. بدون تردید این موفقیت یک دستاورد فنی و معنوی است.