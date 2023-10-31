رد رشوه میلیاردی ماموران وظیفه شناس پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیام کاویانی، رییس سازمان اطلاعات پلیس تهران اظهار داشت: در پی چندین فقره تیراندازی توسط عده‌ای از قاچاقچیان مسلح مواد مخدر که بعضاً منجر به تخریب خودرو و جراحت تعدادی از شهروندان در شرق تهران شده بود، پرونده‌ای در پایگاه چهارم سازمان اطلاعات پلیس تهران تشکیل و بلافاصله رسیدگی به این موضوع و دستگیری عاملان آن در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: متهمان این پرونده که متوجه شده بودند تحت تعقیب پلیس هستند، به مدت یک هفته متواری و هربار محل اختفای خود را تغییر می‌دادند.

رییس سازمان اطلاعات پلیس تهران تصریح کرد: در نهایت با تلاش‌های شبانه روزی مأموران پلیس مخفیگاه این افراد شرور در حوالی تهرانپارس شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، ۷ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر به همراه آلات و ادوات جرم و مقادیر قبال توجهی از سلاح و مواد مخدر دستگیر و تمامی این افراد برای سیر مراحل قانونی به مقر پلیس منتقل شدند.

این مقام انتظامی در ادامه با اشاره به اینکه در حین عملیات دستگیری یکی از متهمان اصلی این پرونده برای چشم‌پوشی پلیس و فرار از روند قانونی مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد به عنوان رشوه به مأموران پلیس پیشنهاد داد، گفت: متهم با عزت نفس و صحت عمل مأموران پلیس مواجه شد و تمامی متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ کاویانی در پایان از مردم خواست، هرگونه انتقاد، پیشنهاد، تقدیر، شکایت و یا درخواست از پلیس را با سامانه مردمی ۱۹۷ در میان بگذارند.