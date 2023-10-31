شرکت سنگ آهن مرکزی غرفه برتر نمایشگاه بین المللی فولاد کیش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت، نمایشگاه بین‌المللی فولاد کیش از دوم تا چهارم آبان ماه در محل نمایشگاه‌های دائمی جزیره کیش با حضور فعال شرکت سنگ آهن مرکزی ایران برگزار شد و در نخستین روز سمپوزیوم فولاد ۴۰۲ مدیرعامل، رئیس هئیت مدیره و سایر مدیران ارشد و همکاران شرکت سنگ آهن در غرفه روز شلوغ و پربازدیدی را با حضور مدیران و مسئولان کشوری تجربه کردند.

از جمله مهمترین رویدادهای غرفه شرکت سنگ آهن در این نمایشگاه می‌توان به حضور سید یاسر طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه، رحیم سرهنگی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، علی ربیعی وزیر اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یاسر مرادی عضو هیات مدیره بانک صادرات و مصطفی محمد نجار رئیس قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع و جمعی دیگر از مدیران ارشد معدنی و اقتصادی و صنعتی کشور، نشست هم‌اندیشی با مدیران عامل، هیات مدیره و مدیران ارشد بانکی کل کشور، نشست هم اندیشی با شرکت‌های دانش‌بنیان و برگزاری نشست خبری با حضور خبرنگاران اشاره نمود.

در پایان این گردهمایی سه روزه بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی نهادهای برگزار کننده و اعلام نظر بازدیدکنندگان، غرفه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به عنوان غرفه برتر این نمایشگاه معرفی شد.

گفتنی است؛ هدف از برگزاری سالانه سمپوزیوم‌های فولاد توسط انجمن آهن و فولاد ایران، ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط میان دست‌اندرکاران صنعت فولاد کشور با اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران در این زمینه و به منظور رفع مشکلات موجود و توسعه هر چه بیشتر این صنعت است.