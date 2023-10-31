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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

مدیرکل کمیته امداد لرستان خبر داد؛

توزیع بیش از ۶۵۰۰ سری جهیزیه در بین نوعروسان نیازمند لرستان

توزیع بیش از ۶۵۰۰ سری جهیزیه در بین نوعروسان نیازمند لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان از توزیع شش هزار و ۵۵۵ سری جهیزیه در بین نوعروسان نیازمند این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال شیخ پور امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: کمیته امداد لرستان تا کنون در راستای کنگره شهدا، شش هزار و ۵۵۵ جهیزیه به نیابت از شهدای استان در بین نوعروسان نیازمند توزیع کرده است.

وی افزود: در همین راستا بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرس غذا بین نیازمندان توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان، گفت: در روز اختتامیه کنگره ملی شهدای لرستان، دو هزار و ۵۰۰ پرس غذا به همت مرکز نیکوکاری «عباسیون» بین نیازمندان توزیع شد.

شیخ پور با بیان اینکه ۱۲۰ هزار بسته معیشتی نیز در ذیل کنگره شهدای استان توزیع شده است، عنوان کرد: ارزش تمام غذاها و بسته‌های ارائه شده ۱۹۶ میلیارد تومان بوده و ارزش جهیزیه‌های توزیع شده نیز ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است

کد مطلب 5926685

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