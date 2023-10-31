۳ هزار دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی ایلام مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حیدریزاده ظهر سه شنبه در جشن توجیهی دانشجویان جدید الورود به دانشگاه علوم پزشکی ایلام
افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایلام افتخار دارد تا سال تحصیلی جدید را آغاز کند و اکنون تمام امکانات و ظرفیتهای خود را برای غنابخشی به آموزش و یادگیری جوانان عزیز فراهم آورده است.
وی تصریح کرد: اساتید بزرگوار دانشگاه که هریک سرمایهای ارزشمند برای جامعه علمی هستند مشتاقانه آمادگی دارند تا دانش و تجارب خود را در اختیار دانشجویان خود قرار دهند و مدیران و کارکنان دانشگاه نیز آماده خدمترسانی و راهنمائی دانشجویان هستند.
حجتالسلام سید محمد باقر هاشمی مسئول نهاد رهبری در دانشگاه نیز، با بیان اینکه توسعه علم مهم است و مردم چشم انتظار توانمندی شما در حوزه سلامت هستند، تصریح کرد: شما مسئولان قطعی آینده این کشور هستید و سعی کنید کارآمد باشید زیرا امید یک کشور به توانمندی شماست بنابراین تلاش وافری در افزایش علم خود داشته باشید.
جهانگیر عبدی معاون آموزشی دانشگاه نیز، در بخش دیگری از این جشن، خاطرنشان کرد: پس از برگزاری کنکوری سراسری ۴۹۲ نفر به عنوان دانشجویان جدید برای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ایلام پذیرفته شدند و همچنین تعداد کل دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی ایلام بیش از ۳ هزار نفر است که در ۲۵ رشته تحصیل میکنند.
بهزاد بسطامی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نیز، گفت: دانشجویان در سه دسته بومی، غیربومی و بینالمللی تقسیم میشوند و انشالله با حضور در برنامههای فرهنگی و اجتماعی، سفیران خوبی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشید که در این راستا ۱۳ کانون فرهنگی، ۸ انجمن علمی و ۷ نشریه دانشجویی ایجاد شده تا از توانمندی دانشجویان بهره کافی را ببریم.
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