تداوم درگیری در مرز لبنان و اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، همزمان با تداوم عملیات طوفان‌الاقصی، درگیری میان مقاومت لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی در مرز میان لبنان و اراضی اشغالی ادامه دارد.

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که رزمندگان مقاومت ظهر امروز پس از رصد دقیق نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی، کمین نظامیان صهیونیست در تپه الخزان واقع در اطراف موضع العاصی را شناسایی کردند.

در ادامه بیانیه حزب‌الله آمده است: یگان شهید حسین منصور با استفاده از موشک‌های هدایت‌شونده این کمین را هدف قرار داد و در نتیجه برخورد دقیق این موشک‌ها، تمامی عناصر موجود در کمین کشته یا زخمی شدند.

خبرنگار المنار نیز گزارش داد که موضع صهیونیستی المرج واقع در وادی هونین در برابر شهرک مرکبا واقع در جنوب لبنان هدف قرار داده شد.

از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شرق شهرک مرکبا واقع در جنوب لبنان را گلوله‌باران کرد.

علاوه بر این ارتش رژیم صهیونیستی وادی العلیق در اطراف شهرک‌های البستان و مروحین در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

خبرنگار النشره نیز گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی شهرک یارون و اطراف مارون الراس را گلوله‌باران کرد.