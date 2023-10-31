قطع مکرر سخنان «بلینکن» در نشست استماع کنگره+ فیلم و تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، معترضان مردمی امروز سه شنبه مکرراً صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را در نشست استماع کنگره قطع کرده و به جنگ افروزی دولت کشورشان به ویژه علیه مردم مظلوم فلسطین در نوار غزه اعتراض کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، این رویداد زمانی رخ داد که وزیر خارجه آمریکا در حال توجیه بودجه تکمیلی موسوم به امنیت ملی دولت «بایدن» به ارزش ۱۰۶ میلیارد دلار بود.

به گزارش اسپوتنیک، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در حال بیان توجیهات دولت بایدن در ارتباط با کمک ۱۴.۳ میلیارد دلاری برای اشغالگران قدس و ۶۱.۴ میلیارد دلاری برای اوکراین بود که مردم سخنانش را مکرراً قطع کردند.

یکی از معترضان با برافراشتن دست نوشته‌ای حین ارائه گزارش‌های دروغ توسط بلینکن فریاد می‌زد: بیش از این به (رژیم) اسرائیل کمک نکنید؛ ۶۶ درصد از مردم خواستار آتش بس در غزه شدند، اما فقط یک سناتور چنین درخواستی را مطرح کرد؛ شرم بر شما؛ ننگ بر همه شما؛ جهان خواستار برقراری آتش بس است؛ مردم حمایت از این جنگ وحشیانه (علیه مردم غزه) را نمی‌خواهند؛ جنگ را متوقف کنید؛ آتش بس کنید.

بر اساس تصاویر مخابره شده، ۲ نیروی امنیتی آمریکا این فرد با توسل به زور از کنگره خارج کردند.