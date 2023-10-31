  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۴۵

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌ آذربایجان شرقی خبر داد؛

اعطای زمین رایگان به مردم‌ در طرح فرزند آوری بنیاد مسکن

اعطای زمین رایگان به مردم‌ در طرح فرزند آوری بنیاد مسکن

تبریز-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌ آذربایجان شرقی گفت: بنیاد مسکن اجرای طرح تشویق فرزند آوری را با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سروری در حاشیه دیدار مردمی در تبریز افزود: در سایر طرح‌های بنیاد مسکن از جمله مقاوم سازی مساکن روستایی هم به هر میزان‌که استقبال شود، بنیاد آماده تأمین زمین و اعتبار لازم برای اعطای تسهیلات است.

وی با اشاره به دیدار چهره به چهره با ۲۷۰ نفر از مردم استان در قالب دیدارهای مردمی روزهای سه شنبه در هفت ماه امسال گفت: برای کاهش زحمت مراجعه کنندگان، آمادگی داریم از طریق تماس تلفنی به مشکلات مطرح شده رسیدگی کنیم تا هم استانی‌ها برای آمدن به تبریز رنج سفر را متحمل نشوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی عمده موضوعات مطرح شده در دیدارهای مردمی را درخواست اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی در روستاها، مسائل مربوط به نهضت ملی مسکن، افزایش سقف تسهیلات مقاوم سازی مسکن و الحاق زمین به محدوده طرح هادی برای ساخت مسکن اعلام کرد و گفت: در این دیدارها به صورت مستقیم با معاونان و مدیران مربوطه صحبت می‌کنیم و مسئله مطرح شده تا رسیدن به نتیجه مطلوب از طریق دفتر مدیرکل پیگیری می‌شود.

کد مطلب 5926932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها