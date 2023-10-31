اعطای زمین رایگان به مردم‌ در طرح فرزند آوری بنیاد مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سروری در حاشیه دیدار مردمی در تبریز افزود: در سایر طرح‌های بنیاد مسکن از جمله مقاوم سازی مساکن روستایی هم به هر میزان‌که استقبال شود، بنیاد آماده تأمین زمین و اعتبار لازم برای اعطای تسهیلات است.

وی با اشاره به دیدار چهره به چهره با ۲۷۰ نفر از مردم استان در قالب دیدارهای مردمی روزهای سه شنبه در هفت ماه امسال گفت: برای کاهش زحمت مراجعه کنندگان، آمادگی داریم از طریق تماس تلفنی به مشکلات مطرح شده رسیدگی کنیم تا هم استانی‌ها برای آمدن به تبریز رنج سفر را متحمل نشوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی عمده موضوعات مطرح شده در دیدارهای مردمی را درخواست اجرای طرح هادی و آسفالت ریزی در روستاها، مسائل مربوط به نهضت ملی مسکن، افزایش سقف تسهیلات مقاوم سازی مسکن و الحاق زمین به محدوده طرح هادی برای ساخت مسکن اعلام کرد و گفت: در این دیدارها به صورت مستقیم با معاونان و مدیران مربوطه صحبت می‌کنیم و مسئله مطرح شده تا رسیدن به نتیجه مطلوب از طریق دفتر مدیرکل پیگیری می‌شود.