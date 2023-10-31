فهرست کامل بهترین های فوتبال آسیا/ ایران فقط یک بهترین داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انتخاب بهترین‌های سال آسیا با عنوان رسمی «جوایز سالانه آسیا ۲۰۲۲» شامگاه سه‌شنبه نهم آبان از ساعت ۲۰:۳۰ در دوحه قطر برگزار شد و مسلم اولاد قباد به عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا انتخاب شد.

از ایران مهدی طارمی در بخش بهترین لژیونر، محمد امین حزباوی در بخش بهترین بازیکن جوان، مسلم اولادقباد و سعید احمد عباسی در بخش بهترین بازیکن فوتسال و فدراسیون فوتبال ایران در دو بخش بهترین فدراسیون فوتبال آسیا و بهترین رئیس فدراسیون برای رده پایه در بین نامزدها حضور داشتند.

این مراسم پس از چهار سال وقفه دلیل همه گیری کرونا برگزار شد. در ابتدای این مراسم، مجریان برنامه یاد قربانیان حمله رژیم صهیونیستی به مردم غزه را گرامی داشتند و اعلام کردند در کنار مردم فلسطین ایستاده‌اند.

در این مراسم از فدراسیون فوتبال قطر به دلیل میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ قدردانی شد.

اسامی برترین‌های آسیا در سال ۲۰۲۲ به شرح زیر است:

جایزه الماس فوتبال آسیا به «سعود المهندی» نایب رئیس فقید کنفدراسیون فوتبال آسیا تعلق گرفت.

جایزه فدراسیون فوتبال سال (یاقوت قرمز)

جایزه یاقوت قرمز به فدراسیون فوتبال گوام تعلق گرفت.

جایزه بهترین فدراسیون فوتبال سال (طلا)

جایزه طلایی بهترین فدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال هنگ کنگ تعلق گرفت.

جایزه بهترین فدراسیون فوتبال آسیا (الماس)

جایزه الماس بهترین فدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال لبنان تعلق گرفت.

جایزه بهترین فدراسیون فوتبال آسیا (پلاتین)

جایزه پلاتین بهترین فدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال ازبکستان تعلق گرفت. در این بخش فدراسیون فوتبال ایران یکی از نامزدها بود.

بهترین فدراسیون فوتبال منطقه‌ای

جایزه بهترین فدراسیون فوتبال منطقه‌ای به فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی (کافا) تعلق گرفت.

جایزه بهترین فدراسیون فوتبال آسیا برای رده پایه (برنز)

جایزه برنز بهترین فدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال هند تعلق گرفت.

جایزه بهترین فدراسیون فوتبال آسیا برای رده پایه (نقره)

جایزه نقره بهترین فدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال گوام تعلق گرفت.

جایزه بهترین فدراسیون فوتبال آسیا برای رده پایه (طلا)

جایزه طلای بهترین فدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال استرالیا تعلق گرفت.

بهترین مربی آسیا در رده بانوان

جایزه بهترین مربی سال آسیا در بخش بانوان به «شوی کینگیا» از چین تعلق گرفت.

بهترین مربی آسیا در رده مردان

جایزه بهترین مربی سال آسیا در بخش مردان به «هاجیمه موریاسو» از ژاپن تعلق گرفت.

بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا

جایزه بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا به «مسلم اولادقباد» از ایران تعلق گرفت. این جایزه را مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران به مسلم اولادقباد تقدیم کرد.

سعید احمد عباسی از ایران و گیلرمه کوروموتو از ژاپن دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین بازیکن زن فوتبال آسیا

سامانتا کِر (چلسی، تیم ملی استرالیا)، ژانگ لینیان (باشگاه‌های گوانگژو، ووهان و گراسهوپر، تیم ملی چین) و ساکی کوماگای (باشگاه بایرن مونیخ، تیم ملی ژاپن) نامزدهای این بخش بودند که «سامانتا کِر» از استرالیا به عنوان بانوی سال فوتبال آسیا انتخاب شد.

بهترین بازیکن جوان آسیا در رده بانوان

جایزه بهترین بازیکن جوان آسیا در رده بانوان به «مایکا هامانو» (باشگاه ایناک کوبه لئونسا، تیم ملی ژاپن) تعلق گرفت.

بهترین لژیونر فوتبال آسیا

جایزه بهترین لژیونر فوتبال آسیا به کیم مین‌جائه (باشگاه‌های فنرباغچه و ناپولی، کره جنوبی) تعلق گرفت. مهدی طارمی از ایران (باشگاه پورتو، تیم ملی ایران) و کائورو میتوما (با شگاه‌های سن‌ژیلوا و برایتون، تیم ملی ژاپن) دیگر نامزدهای این بخش بودند.

مرد سال فوتبال آسیا

جایزه بهترین بازیکن مرد سال فوتبال آسیا به سالم الدوسری (باشگاه الهلال، تیم ملی عربستان) تعلق گرفت.

متیو لکی (باشگاه ملبورن سیتی، تیم ملی استرالیا) و المعز علی (باشگاه الدحیل، تیم ملی قطر) دیگر نامزدهای این بخش بودند.