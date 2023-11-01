به گزارش خبرنگار مهر، مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در آئین نکوداشت پدافند غیرعامل در صنعت نفت گفت: هفته پدافند غیرعامل یک مأموریت سنگین را بر دوش ما گذاشت تا نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: با گذشت هر روز از عمر تشکیلات پدافند غیر عامل شاهد نوآوری در این حوزه هستیم، همانطور که علم و فناوری رشد می‌کند ابزار و شرایط هم باید به روز رسانی شوند به طوری که نمی‌توان شرایط سال ۸۲ را با شرایط فعلی مقایسه کرد.

به گفته این مقام مسئول با نگاهی به صنعت نفت می‌توان فهمید که صنعت نفت یکی از نقاط کلیدی اقتصاد کشور است به همین دلیل دشمنان به دنبال آسیب زدن به این صنعت کلیدی است.

وی ادامه داد: همواره باید در نظر بگیریم که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و شرایط به گونه‌ای نیست که این تهدیدات وجود نداشته باشد، اما این صنعت مهم کشور هر روز نسبت به گذشته افتخارات بیشتری به دست می‌آورد.

چگنی با اشاره به اینکه بیش از ۴۳۰ هزار کیلومتر خطوط لوله شهری و روستایی در کشور وجود دارد، خاطر نشان کرد: بیش از ۳۹ هزار کیلومتر شبکه گاز پرفشار در کشور وجود دارد که همین امر می‌تواند یک خطر بالقوه باشد.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران خاطر نشان کرد: برای حفظ امنیت این صنعت انتظار داریم که مسئولین ما در مجلس برای حفظ خدمات از سوی شرکت ملی گاز بودجه مناسب به این مجموعه اختصاص دهند.

چگنی خاطر نشان کرد: حملات سایبری بسیاری وجود داشته که دفع شده اند به همین دلیل الزامات پدافند غیرعامل در شرکت‌های تابعه وزارت نفت در حال پیگیری است.



به گفته وی پدافند غیرعامل یک زنجیره است که الزامات آن باید به درستی انجام شود.

چگنی با اشاره به نزدیکی زمستان و ناترازی گاز، خاطر نشان کرد: شرایط کشور به دلیل ناترازی گاز، شرایط خاصی است و همانطور که در سال گذشته با همدلی مردم در مدیریت مصرف شرایط سخت زمستان را پشت سر گذاشتیم امید می‌رود در سال جاری نیز این همدلی وجود داشته باشد.

به گفته این مقام مسئول تمامی تعمیرات تأسیسات در ابتدای آبان به اتمام رسیده است. به نظر می‌رسد در سال جاری مشکلات کمتر از سال گذشته باشد؛ امسال خوشبختانه رینگ شرقی به طور کامل در مدار است، تکمیل خط انتقال گاز تربت جام به آرادان نیز در دستور کار قرار دارد.