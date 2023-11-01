به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی صبح چهارشنبه در نشست برگزاری مراسم ۱۳ آبان در شهرستان تنگستان ضمن تسلیت کشتار بی‌رحمانه و وحشیانه مردم بی دفاع مظلوم غزه توسط رژیم غاصب صهیونیستی، یوم‌الله ۱۳ آبان را بهترین فرصت برای رهاکردن تیر خلاص به پیکره استکبار جهانی دانست.

وی اظهار داشت: قطعاً مردم خوب، متدین و ولایتمدار شهرستان تنگستان در بخش مرکزی و دلوار بار دیگر با حضور حماسی و دشمن شکن خود مشت محکمی به دهان یاوه‌گویان و مستکبران عالم به‌ویژه آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌های کودک کش خواهند زد.

لطفی ادامه داد: برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز از مهم‌ترین برنامه‌های روز مبارزه با استکبار است و تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظفند برای هر چه بهتر و با شکوه تر برگزار شدن این مراسم همکاری کنند.

فرماندار تنگستان تصریح کرد: در ۱۳ آبان چندین رویداد مهم از جمله تبعید حضرت امام (ره)، شهادت دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا اتفاق افتاد که تمامی رویدادهای این روز در راستای استکبارستیزی بوده که نماد اصلی آن تسخیر لانه جاسوسی آمریکاست، بنابراین شعار این رو استکبار ستیزی است.

وی با بیان اینکه برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان برنامه شاخص روز مبارزه با استکبار جهانی خواهد بود، خاطر نشان کرد: باید دانش آموزان و دانشجویان ما با حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان دهند خوابی که استکبار جهانی به رهبری آمریکا و صهیونیست برای مدارس و دانشگاه‌های ما دیده هرگز تعبیر نخواهد شد.

لطفی با اشاره به نقش مردم در تمامی صحنه‌های انقلاب اسلامی، بر مردمی بودن برنامه‌ها و حضور جوانان به‌عنوان آینده سازان کشور را در این راهپیمایی مهم تاکید و یاد آور شد: ضروری است دستاوردهای انقلاب و رویدادهای تاریخی انقلاب اسلامی را برای نسل جدید به‌عنوان آینده سازان کشور با دقت بیشتری تبیین شود تا درک درستی از محتوا و دستاوردهای نظام اسلامی مان داشته باشند.