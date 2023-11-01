خبرگزاری مهر - گروه استانها: پنج شنبه و جمعه یازدهم و دوازدهم آبان ماه جاری مردم استان کردستان میزبان رئیس جمهور هستند و با حضور ایشان در استان کردستان پروژههای متعددی افتتاح خواهد شد.
با افتتاح پروژههای مختلف در سفر دولت به استان، دریچههای رشد و توسعه به سوی کردستان گشوده خواهد شد.
نگاهی به پروژههایی که افتتاح میشود
احداث راه آهن همدان سنندج یکی از این پروژهها به شمار میرود که از سال ۱۳۸۵ این پروژه آغاز شد و اکنون پس از ۱۸ سال در دولت سیزدهم آماده افتتاح است.
احداث فرودگاه سقز نیز که از سال ۱۳۸۲ در استان فرهنگی کردستان شروع شد، در سفر رئیس جمهور به کردستان افتتاح میشود.
آبرسانی به شهر سقز از شهر چراغ ویس، ایستگاه پمپاژ و سامانه انتقال آب بویین بانه، احداث پست برق ۶۳.۲۰ کیلو ولت جی آی اس شهر سنندج، تصفیه خانه آب شرب شهر دیواندره و ۷۲ روستای مجتمع اوباتو از جمله پروژههای دیگری است که در این سفر به استان کردستان به بهرهبرداری میرسد.
با همت دولت سیزدهم و عنایات دولتمردان نظام به کردستان در دو روز آینده شاهد ارتقای کمی و کیفی تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج، تکمیل تقاطع غیر همسطح سه راهی مریوان در کریدور شمال غرب، جاده بیجار-دیواندره به طول ۲۱ کیلومتر و احداث ۹۰ کیلومتر راه روستایی خواهیم بود.
همچنین آبگیری از سد امیر آباد-رمشت، سال ورزشی ۱۲۰۰ نفری بانه با چهار هزار و ۱۰۰ متر مربع فضای ورزشی، تکمیل پروژه سد چراغ ویس سقز، احداث شهرک صنعتی سنندج ۲، افتتاح شبکه پایاب سد گاران ناحیه عمرانی ۱ و ۲ با دو هزار و ۷۰۰ هکتار انجام میشود.
احداث ۵۸۰۰ واحد مسکن نهضت ملی و تعویض سیمهای مسی به کابل خود نگهدار هم در طی دو روز سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان کردستان انجام خواهد شد.
همزمان با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کردستان دیدارهای مردمی برگزار خواهد شد همچنین میزهای خدمت در برخی ادارات دایر شده و تا روز جمعه پاسخگوی مردم استان کردستان خواهد بود.
برپایی میزهای ارتباط مردمی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان از برپایی میز ارتباطات مردمی سازمان اداری و استخدامی کشور همزمان با سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان خبر داد.
اکبر محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با دور دوم سفر رئیسجمهور و هیأت دولت به استان کردستان و با حضور نمایندگان تامالاختیار سازمان اداری و استخدامی کشور به درخواستهای مردمی در این حوزه رسیدگی میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان افزود: محمد ابویی مهریزی مدیرکل مجلس و استانها، قاسم علی اکبری مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران و محمدرضا آقا ظهیری مشاور معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری و استخدامی کشور بهعنوان نمایندگان تامالاختیار وزیر بهمدت سه روز در محل این سازمان واقع در سنندج، بلوار پاسداران، تقاطع بلوار شهدای نیروی انتظامی، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان مستقر و پاسخگوی درخواستهای مردم خواهد بود.
وی یادآور شد: شهروندان میتوانند در روزهای ١٠، ١١ و ١٢ آبانماه از ساعت ٨ صبح الی ١٨ برای ارائه و ثبت درخواستها، انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود در حوزههای مختلف سازمان اداری و استخدامی به محل مذکور مراجعه و یا با شماره تلفن ۵-۰۸۷۳۳۶۶۶۱۸۰ تماس حاصل نمایند.
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