به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی دبیر کل جمعیت هلال احمر در مراسم تجهیز مراکز عملیاتی شعب جمعیت هلال احمر استان تهران که در محل سازمان امداد و نجات برگزار شد، گفت: غزه و حملات وحشیانه رژِیم صهیونیستی به مراکز درمانی و انبارها و تاسیسات هلال احمر فلسطین در غزه بار دیگر ثابت کرد که دشمنان ما علاوه بر رعایت نکردن اصول بدیهی انسانی هیچ تعهدی برای پایبندی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و الحاقیه‌های آن در خصوص رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه در زمینه عدم تعرض به مراکز درمانی، مراکز هلال احمر و صلیب سرخ و مراکز حیاتی نیازهای اولیه انسان‌ها مانند آب، غذا و برق و ارتباطات را هم ندارند.

سلیمانی در ادامه با بیان اینکه حتی اجازه دریافت و ارسال کمک های بشردوستانه را هم نمی دهند، افزود: بنابراین دومین گام مهم که در دو سال اخیر با جدیت بیشتری در حال پیگیری است رعایت اصول پدافند غیرعامل در ابنیه، انبارها، تاسیسات حیاتی و حتی زیرساخت های سایبری، ناوبری و نرم افزاری جمعیت برای آمادگی در برابر خرابکاری‌ها است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر خاطرنشان کرد: در این زمینه با همکاری وزارت دفاع در حال ساخت و تجهیز مرکز ملی مدیریت و رصد حوادث کشور با رعایت بالاترین استاندارها هستیم که تا پایان سال این مرکز مهم و حیاتی هم در ستاد جمعیت راه اندازی خواهد شد تا در حوادث احتمالی اصل وحدت فرماندهی و یکپارچگی در جمعیت کاملا حفظ شود.

وی افزود: در بحث آموزش و تمرین نیروها گام های بسیار خوبی برداشته شده و سال گذشته برای اولین بار ۱۲۰ نفر از نخبگان امدادی سراسر کشور در سازمان پدافند غیرعامل دوره‌های مربی‌گری پدافند غیرعامل را گذرانده و در حال حاضر مشغول آموزش نیروهای تخصصی ما هستند.

دبیر کل جمعیت هلال احمر در ادامه بیان کرد: امسال بیش از ۱۰۰ مانور با همکاری همه دستگاه‌های درگیر در سطح کشور برگزار شده که امروز هم یک مانور در سازمان امداد و نجات برگزار شد. برای مدیران و کارمندان خود نیز تا کنون ۱۰ دوره آموزشی ضمن خدمت برگزار شده و با برگزاری مانورهای دورمیزی هم آنها فرآیند فرماندهی کاملا تمرین شده است.

سلیمانی با بیان اینکه در بخش چهارم که همکاری در آموزش همگانی است دوره‌های پدافند غیرعامل در سامانه آموزش های مجازی جمعیت به صورت رایگان بارگزاری و در دسترس عموم است افزود: علاوه بر آنکه این مباحث در دوره‌های حضوری آمادگی در برابر مخاطرات هم کاملا گنجاده شده است. در این راستا در سال جاری حدود ۳۵ هزار نفر از امدادگران و جوانان عضو جمعیت در دوره‌های تخصصی پدافند غیرعامل و سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر از عموم مردم در قالب دوره آمادگی در مخاطرات آموزش عمومی می‌بینند.

دبیر کل جمعیت هلال احمر گفت: جمعیت در دو سال اخیر تیزرها ، کلیپ ها و پوسترهای متنوع آموزشی هم در فضای مجازی تولید و منتشر کرده که برآورد ما از بازدید آنها حدود ۲ میلیون بازدید بوده که با این فعالیت ها در صدد فرهنگ سازی و آموزش عمومی در بحران‌ها بوده و هستیم و در سال آتی برای گسترش آنها هم برنامه ریزی کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری می فرمایند«دفاع بخشی از هویت یک ملت زنده است، تأکید می‌کنم که باید تدابیر کارساز در باب پدافند غیرعامل را عملی کنیم.»امسال هم هوشمندانه و متناسب با تهدیدات دشمنان شعار محوری انتخاب شده برای این روز ایران پایدار، به وسعت ایمان، به بلندای امید پدافند غیرعامل دفاع همه جانبه در برابر جنگ ترکیبی انتخاب شده است.

سلیمانی با بیان اینکه مجاهدت نیروی نظامی و وحدت و بصیرت ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی و محور مقاوت دشمن واقعا جرات تعرض مستقیم به کشور ما را ندارد توضیح داد: ولی اگر به جهاد تبیین، بصیرت افزایی، کارآمدی، خدمت رسانی صادقانه و امید آفرینی به عنوان عناصر اصلی مقابله با جنگ ترکیبی و شناختی دشمن توجه نکنیم این بخش به عنوان تنگه احد انقلاب خواهد شد. در جمعیت هلال احمر در این حوزه هم گام های مهمی‌برداشته ایم.