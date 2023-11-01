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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی:

تنها ۲۴ قطعه پرنده میش مرغ در آذربایجان غربی وجود دارد

تنها ۲۴ قطعه پرنده میش مرغ در آذربایجان غربی وجود دارد

ارومیه - مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی گفت: میش مرغ پرنده ارزشمند در خطر انقراض است که تنها ۲۴ تا ۳۰ قطعه از آن در شهرستان بوکان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شهند بعد از ظهر چهارشنبه در آئین رونمایی از مستند زیست محیطی عروس بوکان، با اشاره به وجود تنها ۲۴ تا ۳۰ قطعه از این پرنده در استان، اظهار کرد: اگر حمایت‌های سازمان در راستای حفاظت از این گونه ارزشمند وجود نداشت، امروز نسل این پرنده در کشور منقرض شده بود، اما با تخصیص اعتبارات لازم و اجرای برنامه‌های حفاظتی، گام‌های مثبتی در مسیر احیا این گونه برداشته شده است و اداره کل حفاظت محیط زیست برنامه عمل ملی حفاظت از این پرنده را با جدیت دنبال می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: این فیلم مستند که در مورد پرنده در معرض خطر انقراض میش مرغ است به سفارش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، در ۲۹ دقیقه و به کارگردانی بهروز اسراری ساخته شده است.

شهند افزود: اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری مختلفی را در راستای حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض انجام می‌دهد و تولید این مستند که نمونه‌ای از اقدامات نرم افزاری این اداره کل است، با هدف آگاهی بخشی، تنویر افکار عمومی و جلب مشارکت‌های عمومی در راستای حفاظت از این پرنده ارزشمند انجام گرفته است.

همزمان با افتتاح مرکز آموزش تالابی و خانه محیط زیست گرده قیط و ممیند شهرستان نقده از فیلم مستند زیست محیطی عروس بوکان با حضور مقامات ملی، استانی و شهرستان رونمایی شد.

کد مطلب 5927733

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