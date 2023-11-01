دولت سیزدهم در توسعه زیرساخت ها اهتمام ویژه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پست سیار ۲۰/‏۶۳‬ کیلو ولت رضوانشهر و اتصالات مربوطه اظهار کرد: طی ۲ سال اخیر شاهد هستیم که وزارت نیرو در بخش زیر ساخت به ویژه در تولید و توزیع برق موفقیت‌هایی را کسب کرده اند.

وی با اشاره به جنایات رژیم غاصب صهیونیست در غزه افزود: امروز فلسطین به برکت خون فرزندانش از کودکان و جوانان تا زنان و مردان آزاده زنده است و با دست خالی در برابر جنایتکاران غاصب ایستاده و اینگونه مظلومانه در خون خود می غلطتند اما این خون موجب رویش‌های گسترده‌ای در جهان می‌شود.

عباسی با بیان اینکه دشمنان به دنبال نا آرام کردن کشورها هستند و فرماندهی جنایات فلسطین را آمریکایی‌ها بر عهده دارند، ادامه داد: ما ضمن حمایت از مردم مبارز فلسطین این جنایات را محکوم کرده و انزجار خود را از حرکات ددمنشانه اعلام می‌کنیم.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم توسعه زیرساخت‌ها اهتمام ویژه ای دارد، تصریح کرد: آغاز به کار سد شفارود طی روزهای آینده با حضور وزیر نیرو و معرفی پیمانکار جدید انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استان گیلان در فصل پیک گرما مسافر پذیر بوده و تا جایی که در ۶ ماهه نخست سال ۶۲ میلیون نفر شب اقامت داشته ایم، گفت: با توجه به اینکه گیلان دارای مزیت گردشگری بوده لذا ورود مسافر به استان را یک تهدید نمی دانیم بلکه فرصت است.

عباسی با بیان اینکه ما در بخش سرمایه گذاری اقتصادی خوشبختانه از میانگین کشوری ۶.۲ درصد بالاتر هستیم، ادامه داد: در مساله بیکاری نیز ۲.۱ درصد از میانگین کشوری پایین تر قرار داریم.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه تقویت دهکده دانش بنیان در دستور کار قرار دارد، افزود: با تقویت این بخش زمینه برای فارغ التحصیلان بیکار فراهم می شود.

وی با بیان اینکه قطار توسعه کشور از طریق دولت به حرکت در آمده است، اضافه کرد: بخشی از پروژه های نیمه تمام دولت به زودی به اتمام می رسد.