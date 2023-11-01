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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۰۵

معاون سازمان بنادر و دریانوردی:

اقتصاد دریا محور تقویت می‌شود

اقتصاد دریا محور تقویت می‌شود

بوشهر- معاون دریایی سازمان بنادر ودریانوردی گفت: برجسته کردن اقتصاد دریا پایه در تصمیم‌گیری‌های درون سازمانی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید علی نازی عصر چهارشنبه در نشست با بخشدار ویژه خارگ اظهار داشت: بندر خارگ به دلیل سناریوهای مختلف عملیاتی و دریایی از اهمیت بسیار بالایی برای سازمان بنادر و دریانوردی برخوردار است.

وی افزود: با توجه به اهمیت بالای جزیره راهبردی خارگ یک شناور امداد و نجات استقرار یافته است و مرکز فرعی جست جو نجات دریایی این بندر دارای بالاترین عملکرد امداد و نجات در بنادر کشور است.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: مطالعات کنترل پایش الکترونیکی آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی که از سه سال پیش آغاز شده، اکنون وارد فاز نهایی شده است.

علی نازی گفت: برجسته کردن اقتصاد دریا پایه در تصمیم‌گیری‌های درون سازمانی و اجرای طرح مطالعاتی و راهبردی با کمک فناوری‌های روز دنیا از جمله اقدامات سازمان بنادر برای توسعه اقتصاد دریا محور است.

کد مطلب 5927968

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