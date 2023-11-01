۴۰۰ هزار مترمربع اراضی کشاورزی فردیس آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ میرزایی با بیان اینکه با تخریب ۴۰ بنای غیرمجاز، ۴۰۰ هزار متر مربع اراضی کشاورزی در این شهرستان آزادسازی شد، اظهار کرد: این بناها با حکم قضائی و با همکاری نیروی انتظامی در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغی با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، ادارات خدمات‌رسان، عوامل دهیاری فرخ آباد و کلانتری ۱۵ مشکین دشت فردیس تخریب شدند.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی ۴۰۰ هزار مترمربع اراضی کشاورزی آزادسازی شده ۴۰۰ میلیارد تومان است افزود: در راستای اجرای قانون مذکور ساخت و ساز غیر مجاز در سطح شهرستان فردیس شامل دیوارکشی غیرمجاز به تعداد ۳۵ مورد به طول تقریبی ۴۲۰ مترمربع، بنای غیرمجاز چهار مورد واحد به مساحت ۲۲۰ مترمربع، محوطه سازی شش مورد به مساحت حدود ۷۸۰ متر مربع دپوی مصالح هفت مورد به مساحت تقریبی ۳۷۰ متر، آلاچیق سه مورد به مساحت ۴۵ مترمربع، استخر چهار مورد به مساحت حدود ۱۲۰ مترمربع تخریب و جمع آوری شد.

مدیر جهاد کشاورزی فردیس افزود: بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی هرگونه ساخت و ساز در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور ممنوع می‌باشد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی از مردم خواست از خرید املاک فاقد مجوز خودداری کرده و قبل از انجام معامله از مراجع ذی‌صلاح از جمله جهاد کشاورزی فردیس استعلام نمایند تا مورد سو استفاده افراد سودجو واقع نشوند و در صورت مشاهده هر گونه تغییر کاربری مراتب را از طریق سامانه ۱۳۱ حفاظت اراضی کشاورزی اطلاع بدهند.