رئیسی: بهره گیری از نخبگان شرط موفقیت دولت در برنامه هاست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهوری اسلامی ایران با همراهی برخی از اعضای هیأت دولت صبح پنج شنبه از طریق فرودگاه سنندج و در میان استقبال مسئولان ارشد کردستان برای سفری دو روزه وارد این استان شد.

دیدار با مردم سنندج در میدان آزادی این شهرستان نخستین برنامه در بدو ورود رئیس جمهور به استان کردستان بود. همچنین در این سفر دو روزه انتظار ۱۸ ساله کردستانی‌ها محقق و این استان به شبکه ریلی کشور متصل می‌شود.

افتتاح فرودگاه سقز یکی دیگر از ابرپروژه‌هایی است که به همت دولت سیزدهم به سرانجام رسید و همزمان با این سفر به بهره‌برداری می‌رسد.

بهره برداری از سدهای چراغ‌ویس سقز، سیازاخ دیواندره، امیر آباد و رمشت در کامیاران و پایاب سد گاران مریوان نیز در سفر رئیس جمهور به کردستان افتتاح خواهد شد.

همچنین در این سفر تصفیه‌خانه دیواندره، سالن ۱۲۰۰ نفری بانه و پست ۶۳/۲۰ کیلوولت سنندج به بهره‌برداری خواهد رسید.

اخبار سفر رئیس جمهور و وزرا به استان کردستان را در زیر بخوانید.

۲۰:۵۳ ممنوعیتی برای صادرات محصولات گلخانه‌ای نداریم

محمدعلی نیک بخت پنج شنبه شب در مراسم افتتاح فاز یک گلخانه قبا سرخ بیجار اظهار داشت: در بدو ورود به شهرستان بیجار توانستیم بازدیدی از شرکت‌های تولیدی و گلخانه‌ای داشته باشیم.

وی بیان کرد: در بازدید از شهرک گلخانه‌ای و واحد تولیدی گلخانه‌ای صورت گرفته مشاهده شد کار بزرگی صورت گرفته و رویکرد ما توجه به صنعت گلخانه‌ای است.

نیک بخت افزود: در کل کشور نهضتی در حال شکل گیری و محصولات هم عمدتاً صادراتی است و بخشی هم به بازار داخل کشور می‌رود که محصولات خارج فصل هستند که موجب تعادل قیمت در بازار می‌شود.

وی گفت هیچ ممنوعیتی برای صادرات محصولات گلخانه‌ای نداریم و این مهم موجب اشتغالزایی و توسعه صنعت و ارز اوری می‌شود.

۲۰:۴۷ شرط موفقیت دولت در برنامه‌ها استفاده از نخبگان است

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های سفر دولت مردمی به استان کردستان، در دیدار جوانان برگزیده و نخبه این استان، بر اهمیت جایگاه نخبگان در دولت مردمی و رابطه تعاملی و همدلانه دولت با جوانان نخبه تاکید کرد و گفت: دولت همواره شرط موفقیت اقدامات و برنامه‌های خود را در استفاده از ظرفیت نخبگان دانسته است.

رئیسی اندیشه و انگیزه جوانان نخبه در حل مسائل و گره‌گشایی از مشکلات کشور بسیار مهم و نقش‌آفرین عنوان کرد و افزود: اهمیت انگیزه و امید جوانان کشور به‌ویژه نخبگان در پیشرفت‌های کشور به حدی است که دشمنان در محاسبات و برنامه‌های خود علیه کشور، به روش‌های مختلفی اقدام به سنجش میزان این روحیه در جوانان جامعه می‌کنند.

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۲۰:۳۷ معرفی ۷ هزار کردستانی به بانک‌های عامل برای ساخت مسکن روستایی

غلامرضا صالحی عصر پنج شنبه در حاشیه سفر به کردستان اظهار کرد: امروز آغاز عملیات اجرایی و آماده سازی ۶ هزار قطعه زمین را خواهیم داشت و چهار هزار قطعه باقی مانده نیز تا دهه فجر امسال به متقاضیانی که در سامانه نام نویسی کرده‌اند، تخصیص می‌یابد.

وی بیان کرد: در راستای سیاست‌های دولت در استان کردستان، اقدامات بسیار خوبی در ۲ سال اخیر انجام شده و معرفی حدود هفت هزار نفر به بانک‌های عامل برای ساخت مسکن روستایی انجام شده است.

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۲۰:۱۴ وزیر ارشاد: کردستان شاهد تعالی فرهنگی و هنری است

محمد مهدی اسماعیلی شامگاه پنجشنبه در نشست هم اندیشی با فعالان عضو جبهه فرهنگی استان کردستان در سنندج اظهار کرد: بخشی از جهاد تبیین توصیف واقعی از جامعه است اما به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست و چون تعاملات در حوزه سبک زندگی گسترده تعاملات و افزایش ارتباطات بالا است توقع‌ها افزایش یافته و پرداختن به جهاد تبیین امری ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه ۳۲ شبکه ماهواره‌ای معاند به زبان کُردی فعالیت می‌کنند اما علیرغم تهدیدات در موضوعات مختلف و به ویژه اعتقاد به مسائل دینی مردم همچنان خواهان حفظ ارزش‌های اسلامی هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به اقتصاد حوزه کتاب در سال ۱۳۸۴ اشاره کرد و گفت: اقتصاد حوزه کتاب در آن زمان ۲۵۰ میلیارد تومان بود و وزارت ارشاد برای مدیریت کتاب ۸۰ میلیارد تومان در اختیار داشت اما در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد افزایش یافت.

۱۹:۴۶ اختصاص ۱,۶۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرح‌های نیمه تمام کردستان

کیومرث هاشمی، در بدو ورود به شهرستان سقز با حضور بر سر مزار شهدا به آرمان‌های آنها تجدید میثاق کرد و سپس از هتل ورزش این شهر به عنوان طرح عمرانی نیمه کاره بازدید کرد.

سرپرست وزارت ورزش و جوانان در این بازدید بر اتمام پروژه هتل ورزش سقز تاکید کرد و گفت: ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیزات این هتل اختصاص خواهد یافت که امیدواریم تا پایان سال این پروژه به بهره برداری برسد.

کیومرث هاشمی با بیان اینکه یک‌هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال به پروژه‌های نیمه تمام استان کردستان اختصاص خواهد یافت، افزود: امید است با این اعتبارات بتوانیم طرح‌های عمرانی ورزشی را به بهره‌برداری برسانیم تا در خدمت ورزشکاران کردستانی قرار گیرد.

وی به پیست تارتان شهرستان سقز نیز اشاره کرد و افزود: اعتباری را برای تکمیل و بهره برداری پیست تارتان این شهرستان اختصاص خواهیم داد تا این پروژه باعث ارتقای اماکن ورزشی شهرستان سقز شود.

هاشمی همچنین در سفر به شهرستان سقز با تعدادی از ورزشکاران مدال‌آور سقزی دیدار و گفت‌وگو کرد.

جعفر توان، فرماندار سقز نیز در این بازدید بر اتمام پروژه‌های هتل ورزش و پیست تارتان که از مطالبات جدی ورزشکاران این شهرستان است تاکید کرد و گفت: اتمام این پروژه‌ها گامی بزرگ در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی ورزش این دیار دارد.

۱۹:۰۱ پیشرفته‌ترین دستگاه ام آر آی در قروه راه اندازی شد

بهرام عین اللهی در آئین افتتاح فاز توسعه بیمارستان شهید بهشتی شهرستان قروه اظهار کرد: در این دولت به سلامت مردم اهمیت ویژه ای داده شده و اقداماتی نیز در راستای این مهم انجام شده است.

وی بیان کرد: شهرستان قروه هم‌اکنون دارای مجهزترین دستگاه ام آر آی در جهان است که تولید سه ماه قبل است.

وزیر بهداشت به اعتبار هزینه شده برای این دستگاه اشاره کرد و یادآور شد: ۳۳۰ میلیارد ریال برای این دستگاه ام آر آی هزینه شده است.

عین اللهی با ابراز خرسندی از کمک خیرین در تجهیز بیمارستان قروه بیان کرد: اکنون بیمارستان قروه با کمک خیرین از دو اتاق عمل به پنج اتاق عمل مجهز شده است و تجهیزات استاندارد لازم نیز در آنها بکار رفته است.

وی تجهیز بیمارستان قروه به بهترین دستگاه‌های چشم پزشکی را نیز از دیگر ویژگی‌های این بیمارستان دانست و یادآور شد: تجهیزات بیمارستان قروه در راستای خدمت به مردم امری مؤثر دانست.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین افتتاح خانه بهداشت الله یاری قروه با ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال هزینه را اقدامی ارزشمند دانست و بیان کرد: مراکز بهداشتی و پروژه‌های دیگری در حوزه سلامت در این شهرستان افتتاح شده‌اند.

۱۸:۲۹ اصالت اقوام در ایران حفظ شده است

احمد وحیدی در دیدار با بازاریان شهرستان بانه به اقوام مختلف ایرانی اشاره و اظهار کرد: ایران اسلامی اصالت و جایگاه اقوام خود را حفظ کرده است و این اقوام با فرهنگ دارای ارزش و احترام هستند.

وی با اشاره به اینکه دشمن در هر شرایطی برای ایجاد تفرقه از فرصت‌های مختلف استفاده می‌برد، افزود: دشمنان در تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف، اقوام مختلف را نشانه می‌گیرند و قومیت برای آنها معنایی ندارد.

۱۷:۵۸ معرفی ۵۰۰۰ فرصت شغلی برای حضور سرمایه گذاری در وزارت میراث فرهنگی

عزت الله ضرغامی عصر پنج شنبه در جریان بازدید از پل تاریخی صلوات اباد شهرستان بیجار اظهار داشت: بیجار به لحاظ حوزه مأموریت‌های میراث فرهنگی و گردشگری بسیار غنی است و در حوزه میراث فرهنگی هفت هزار سال قدمت داد.

وی افزود: در این شهرستان بیش از ۶۰۰ بنای تاریخی وجود دارد که ۲۰۰ مورد آن ثبت ملی شده است.

ضرغامی تاکید کرد: شهرستان بیجار به لحاظ صنایع دستی صنایع قدمت زیادی دارد و فرش بیجار از قدمت بسیار زیادی برخوردار است و شهرت جهانی دارد که خود این مهم یکی از ظرفیت‌های بزرگ گردشگری در این شهرستان محسوب می‌شود.

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۱۷:۴۱ تصمیمات لازم برای رفع مشکلات مرز سیرانبند بانه اتخاذ شد

احمد وحیدی در جمع خبرنگاران در بانه با اشاره به دومین دور سفر رئیس جمهور به کردستان اظهار کرد: امروز در سفر به استان کردستان از چند واحد تولیدی بازدید شده تا از نزدیک مشکلات این واحدها را بررسی کنیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه مرز سیرانبند بانه نیز با مشکلاتی روبرو است، بیان کرد: این مرز ظرفیت مهمی برای بانه محسوب می‌شود و رسیدگی و حل مشکلات آن نیز لازم بود که ضمن رسیدگی تصمیماتی نیز برای حل آنها اتخاذ شده است.

وحیدی در ادامه به تعیین تکلیف شدن کاپوتاژ خودرو (برگه خروج خودرو برای استفاده خودرو توسط راننده در کشور دیگر) در مرز بانه تا ماه دیگر اشاره و اعلام کرد: این مهم نیازمند مقدماتی است که باید انجام شود.

وی از شکل گیری فعالیت‌های اقتصادی این مرز در بانه ابراز امیدواری کرد و بیان داشت: شرایط مناسب سیرانبند بانه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بانه نیز منجر شود که در این راستا تلاش لازم را خواهیم کرد.

۱۷:۲۷ بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای بانوان کارآفرین کردستان

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر پنج شنبه از نمایشگاه دستاوردهای بانوان کارآفرین این استان بازدید کرد.

این نمایشگاه در بخش‌های مختلف صنایع دستی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری شامل محصولاتی از جمله گلیم‌بافی، صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی و همچنین دستاوردهای بانوان کارآفرین کردستانی در ساخت نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مالی، فنی و مهندسی برگزار شده است.

رئیس جمهور در جریان بازدید از این نمایشگاه دقایقی با غرفه‌داران به گفت و گو پرداخت و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت و بر رفع آنها تاکید کرد.

۱۷:۱۸ واگذاری ۲۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در کردستان

مهراد بذرپاش در این آئین افتتاح ۲۹۰۰ واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی در کردستان با اشاره به اینکه تعداد زیادی از واحدهای نهضت ملی مسکن در این استان به بهره‌برداری می‌رسد، اظهار کرد: تأمین زمین نیز در شهرهای مختلف کردستان محقق شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حوزه تأمین زمین‌های روستایی در توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تحولات جدی همراه شده است، گفت: بنیاد مسکن افزون بر گام‌هایی که در حوزه مقاوم سازی و ساخت مسکن روستایی انجام داده، در حوزه تأمین زمین در روستاها نیز به کمک نهضت ملی مسکن آمده است.

بذرپاش با اشاره به اینکه امروز ۲ هزار و ۹۰۰ واحد مسکن تحویل متقاضیان در استان کردستان شد و امیدواریم در سفرهای بعدی این رقم افزایش پیدا کند، اضافه کرد: همچنین تحویل ۶ هزار قطعه زمین در استان کردستان که تعدادی از آن‌ها در مجاورت روستای قار است، اتفاق بسیاری خوشایندی است.

۱۷:۰۴ همسران جانبازان و شهدا نماد صبر و پایداری هستند

انسیه خزعلی در دیدار با اسماعیل بیگی جانباز بالای ۷۰ درصد اظهار کرد: تمامی لحظات زندگی ما مدیون فداکاری و رشادت جانبازان است و درد و رنج امروز شما را با تمام وجود حس می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه قدردان زحمات جانبازان هستیم، افزود: امنیت، حیات و آرامش جامعه مدیون جانبازان و شهدا است که از این عزیزان به یادگار مانده است و ما باید پاسدار امنیت امروز جامعه باشیم.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن شنیدن مشکلات و مطالبات خانواده این جانباز از همسر این جانباز قدردانی و بیان کرد: باید از خانم‌هایی که از جانبازان مراقبت می‌کنند و دیده نمی‌شوند تشکر ویژه کرد چرا که مانند جانبازان نماد صبر و پایداری هستند.

جانباز ۷۰ در صد جناب آقای اسماعیل بیگی در آذر ماه سال ۱۳۶۲ در حین عملیات پاکسازی منطقه دیواندره تکاب از ناحیه دو پا جانباز شده‌اند که بعد از جانبازی ازدواج کرده‌اند و سه فرزند دارند.

۱۶:۴۸ کردستان سرزمین مناره و خاستگاه موسیقی عرفانی و دف نوازی است

محمد مهدی اسماعیلی در دیدار هنرمندی از عرصه موسیقی عرفانی عبدالرحمان غوثی از دف نوازان شهر سنندج اظهار داشت: کردستان سرزمین مناره‌ها و خاستگاه اصلی دف و دف نوازی و موسیقی عرفانی است.

وی افزود: در ایام میلاد حضرت محمد (ص) شاهد برنامه‌ها و رویدادهای عرفانی محور با استفاده از نوای دف و مداحی پیامبر اعظم و اهل بیت بودیم و این نشان از ارادت مردم کردستان به آخرین فرستاده پروردگار برای هدایت و راهنمای بشریت است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن قدردانی از فعالیت‌های گروه‌های دف نوازی سطح استان اظهار داشت: انجمن دف ایران با مرکزیت سنندج می‌تواند در تداوم فعالیت‌های این عرصه موسیقی عرفانی مفید واقع شود.

در این دیدار ضمن قدردانی از سال‌ها تلاش‌های ارزشمند عبدالرحمان غوثی از دف نوازان پیشکسوت شهر سنندج، گروه دف نوازی اخوان نیز با اجرای مداحی و مولودی خوانی زیبا شنوندگان به ویژه شخص وزیر را به فیض رساندند.

در پایان از سوی گروه دف نوازی اخوان لوح سپاس برای تأسیس انجمن دف، به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا و از ایشان قدردانی بعمل آمد.

۱۶:۱۸ وزیر میراث: کردستان ریشه ایران است

سیدعزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی روز پنجشنبه با حضور در شهرستان دیواندره و مجتمع تفریحی گردشگری سپهر تابناک غرب اظهار کرد: شهرستان دیواندره دارای ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری بسیاری است.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: غار کرفتو با قدمت و پیشینه بلند تاریخی از جمله جاذبه‌های منحصربه‌فرد این منطقه و یک سرمایه ارزشمند برای کشور به‌شمار می‌رود.

ضرغامی در ادامه یادآور شد: مجموعه تفریحی گردشگری رفاهی سپهر تابناک غرب که در ورودی شهرستان دیواندره احداث شده در نوع خود بی‌نظیر است.

این پروژه تفریحی گردشگری دارای امکاناتی از جمله پارک آبی، استخر، تالار پذیرایی، رستوران، جایگاه سوخت سه گانه و سویت‌های اقامتی است.

۱۶:۱۴ رئیسی: رشد اقتصادی ۶ درصدی برای امسال

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر پنج شنبه در دیدار با علما و روحانیون در مسجد جامع سنندج اظهار کرد: تلاش دشمن ایجاد تنگنا برای مردم در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی است اما امروز تولید در این کشور در تراز مثبتی قرار دارد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان موانع زیادی برای ما ایجاد می‌کنند، افزود: علی رغم تمامی توطئه‌های دشمنان اما مردم ما پای نظام و انقلاب هستند.

وی یادآور شد: وفاداری مردم به نظام اسلامی مسئولیت آور است و باید هر مسئولی در حد توان به مردم خدمت کند.

رئیسی با اشاره به اینکه سال گذشته به صورت میانگین رشد اقتصادی در کشور چهار درصد بود، اضافه کرد: این میزان در سه ماهه نخست امسال ۶ درصد بود.

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۱۵:۵۹ افتتاح ۱۴۸ کیلومتر راه روستایی در کردستان

مهرداد بذرپاش بعدازظهر پنج شنبه در آئین بهره برداری و آغاز ساخت ۳۵۵ پروژه راهداری کردستان اظهار کرد: امروز نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه راهداری در کردستان به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ میلیارد ریال پروژه جدید در حوزه راه استان کردستان تعریف شده است، بیان کرد: عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود.

وی یادآور شد: در این سفر مقرر شد در ۳۷ روستای بالای ۱۰۰ خانوار استان کردستان که از راه آسفالت برخوردار نیستند، ۱۴۸ کیلومتر راه آسفالت تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.

بذرپاش با اشاره به هدف‌گذاری رفع ۸۷۰ نقطه حادثه‌خیز در کشور گفت: هشت نقطه حادثه خیز در استان کردستان تا ۲ ماه آینده رفع می‌شود و دیگر نقاط نیز تا قبل از پایان سال و سفرهای نوروزی اصلاح یا برطرف خواهند شد.

آئین بهره‌برداری و آغاز ساخت ۳۵۵ پروژه راهداری کردستان روز پنجشنبه در قالب دومین سفر استانی رئیس جمهور و هیأت دولت به این استان با حضور وزیر راه و شهرسازی در دهگلان آغاز شد.

۱۵:۳۵ تحقق ۵۰ درصدی مصوبات ویژه زنان دور اول سفر استانی به کردستان

فرناز هوشیار پارسیان در حاشیه حضور در مراکز کارآفرینی و اشتغال زنان استان کردستان اعلام کرد: با کمک اعتباراتی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مصوبات دور اول سفر استانی به کردستان اختصاص داده و به همت اداره کل هماهنگی این معاونت، چرخه فعال اقتصادی تولید محصول، اشتغال و کارآفرینی صندوق‌های اشتغال خرد روستایی استان کردستان فعال‌تر شدند.

وی افزود: به طور مثال یکی از صندوق‌های کلان در حوزه اشتغال خرد کشاورزی توانسته است به فعال کردن یک‌هزار صندوق خرد در روستاها، شهرستان‌ها و مناطق مرزی و همچنین جذب سه هزار عضو فعال از میان زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار بپردازد؛ که البته این اعضا، سهامداران این صندوق‌ها نیز هستند.

دستیار اجرایی معاونت زنان ریاست جمهوری ادامه داد: این صندوق کلان با اعتبار تزریق شده، مکانی برای فعالیت اقتصادی بخشی از زنان سرپرست خانوار که به طرح کسب و کار پایدار خانواده محور متصل شده‌اند، فراهم کرده و همچنین صندوق‌های خرد دیگر را تحت حمایت خود و با ارائه تسهیلات فعال نموده است.

پارسیان با اشاره به طرح کسب‌وکار پایدار خانواده محور، اعلام کرد: بنابر گزارشات دریافت شده، به همت اداره کل هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در طی فعال شدن طرح کسب و کار پایدار خانواده محور در استان کردستان، تاکنون ۲۲۱ زن کارآفرین توانسته‌اند کسب و کار خود را ارتقا دهند و همچنین ۳۵۶ نفر از زنان کارجو با اولویت خانواده‌های تحت آسیب و زنان سرپرست خانوار از مرحله آموزش کسب‌وکار تا فروش محصولاتشان ذیل این طرح مورد حمایت قرار گرفته است.

دستیار اجرایی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، همچنین از دلیل حضور خود در استان گفت: باتوجه به تصویب اعتبارات ویژه در حوزه زنان و خانواده در دور اول سفرهای استانی، علاوه بر نظارت مستمر از طریق دریافت گزارشات، با حضور در استان به بازدید، رصد و ارزیابی پیشبرد تخصیص اعتبارات در استان کردستان می‌پردازیم.

۱۵:۱۵ افزایش ۱۰۰ میلیاردی اعتبارات مجتمع فرهنگی کرستان

محمدمهدی اسماعیلی، در سومین سفر استانی خود به کردستان در بدو ورود در جمع خبرنگاران با تاکید بر این مطلب افزود: کردستان یکی از مهمترین حوزه‌های تمدنی ایران‌زمین است، خاستگاه بسیاری از هنرمندان اصیل کشور است و امروز هم درحوزه فرهنگ و هنر می‌درخشد.

وی درباره وعده ثبت انجمن دف زنی که از مصوبات سفر دور اول بود گفت: در سفر اول به کردستان به هنرمندان وعده دادیم انجمن دف زنی را ثبت کنیم و این امر فرآیندی داشت، از لحاظ آیین‌نامه‌امکانش وجود نداشت اما این وعده در آستانه سفر دوم رئیس‌جمهور انجام شد و این یک‌هدیه از طرف دولت به مردم کردستان است.

اسماعیلی درباره اهداف سفر دوم خود به کردستان ادامه داد: در این سفر هم به پیگیری مصوبات سفر اول می‌پردازیم و همچنین با اهالی فرهنگ و هنر دیدار خواهیم کرد. یکی از برنامه‌های ویژه رئیس‌جمهور نیز در این سفر دیدار با اهالی فرهنگ و هنر در شهر سنندج است.

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۱۴:۵۴ افتتاح ۱۲ طرح بهداشتی و درمانی در کردستان

بهرام عین اللهی در جریان سفر به استان کردستان ۱۲ پروژه بهداشتی و درمانی در شهرهای مختلف این استان به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها با ارزش بیش از هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال را افتتاح شد.

از پروژه‌های افتتاح شده می‌توان به راه اندازی آنژیوگرافی دوم و بخش توموتراپی بیمارستان توحید سنندج، توسعه اتاق‌های عمل و راه اندازی بخش MRI بیمارستان شهید بهشتی قروه و افتتاح چندین باب خانه بهداشت، پایگاه سلامت، مرکز جامع سلامت و آزمایشگاه از جمله این موارد است.

گفتنی است؛ بازدید از بیمارستان شهدای دهگلان، پردیس و پروژه‌های ساخت دانشکده‌ها و مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و همچنین نشست هیأت رئیسه این دانشگاه با وزیر و معاونین وزارت بهداشت به منظور بررسی توانمندی‌ها و مشکلات سلامت این استان از دیگر برنامه‌های این سفر ۲ روزه است.

عین اللهی در ادامه به قروه رفت و مرکز ام آر آی بیمارستان شهید بهشتی این شهر را با ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار راه اندازی کرد.

لازم به ذکر است برای نصب و راه اندازی این دستگاه نیز ۳۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

همچنین با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح توسعه اتاق عمل این بیمارستان هم با ۴۰ میلیارد ریال اعتبار در زمینی به مساحت ۲۱۰ مترمربع با مشارکت خیرین و دانشگاه علوم پزشکی کردستان به بهره برداری رسید.

۱۴:۴۵ وزیر میراث به مقام شامخ شهدای بیجار ادای احترام کرد

سیدعزت‌الله ضرغامی که به همراه رئیس جمهور و تعدادی از وزرای هیأت دولت به کردستان سفر کرده است وارد شهرستان بیجار شد.

وزیر میراث‌فرهنگی پس از استقبال مسئولان شهرستان بیجار، با حضور در گلزار شهدای این شهرستان و اهدای گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدای این دیار ادای احترام کرد.

ضرغامی در این مراسم به مقام شامخ پنج شهید راه خدمت این شهرستان که در سانحه رانندگی به شهادت رسیدند ادای احترام کرد و پیگیر رفع مشکلات جاده‌ای این شهرستان شد.

۱۴:۴۳ بازدید وزیر کشور از پایانه مرزی سیرانبند در بانه

احمد وحیدی، وزیر کشور که به بانه سفر کرده است ضمن بازدید از بخش‌های مختلف پایانه مرزی سیرانبند بر تسریع در انجام امور گمرکی تاکید کرد.

همچنین لازم به ذکر است با حضور وزیر کشور کارخانه تولید لوازم برقی افتتاح شد.

این کارخانه با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ هزار دستگاه لوازم برقی راه اندازی شده و برای ۷۴ نفر نیز به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

۱۴:۳۴ افتتاح ایستگاه پایش آنلاین کیفی هوا در کامیاران

با حضور علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور، ثقفی نیا فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان ایستگاه پایش آنلاین هوا در محیط زیست کامیاران افتتاح شد.

این ایستگاه پایش با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال افتتاح شده است.

افتتاح پروژه ایستگاه پایش آنلاین کیفی هوای شهرستان کامیاران و افتتاح از پاسگاه محیط بانی تنگی‌ور در منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان، دیدار با دانشگاهیان و فعالین حوزه محیط زیست استان و بازدید از پناه گاه حیات وحش تالاب زریبار از جمله برنامه‌های سفر دو روزه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کردستان است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همزمان با سفر رئیس جمهوری و هیأت وزیران به استان کردستان در بدو ورود به سنندج با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

۱۴:۳۱ افتتاح مجتمع گاوداری ۱۰۰۰ راسی با حضور وزیر تعاون

با حضور سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجتمع گاوداری یک هزار راسی شهرستان دیواندره به بهره برداری رسید.

این مجموعه تولیدی به همت بخش خصوصی در زمینی به گستره ۸ هکتار با اعتبار افزون بر یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از محل منابع تسهیلات صندوق توسعه ملی به بهره‌برداری رسید.

۱۴:۰۶ اقامه نماز وحدت با حضور رئیس جمهور

رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر به کردستان با حضور در مسجد جامع سنندج، با روحانیون شیعه و اهل سنت این استان دیدار و نماز را به جماعت اقامه کردند.

۱۳:۳۷ عمل چشم بانوی دهگلانی توسط وزیر بهداشت

وزیر بهداشت در نخستین روز سفر استانی رئیس جمهور و اعضای دولت به استان کردستان، از بخش‌های مختلف بیمارستان شهدای دهگلان بازدید کرد.

بهرام عین اللهی از بخش‌های اورژانس، بستری مردان و کودکان بیمارستان شهدای شهرستان دهگلان بازدید کرد.

وی در این بازدید مهمترین مشکلات در حوزه‌های نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز این مرکز درمانی را بررسی و ضمن گفتگو با پرسنل، از بیماران این مرکز عیادت کرد.

وزیر بهداشت در حین بازدید از این مرکز درمانی و با مشاهده و ویزیت چشم بانوی دهگلانی، دستور داد مقدمات عمل جراحی چشم این بانو فراهم شود تا فردا توسط دکتر عین اللهی در بیمارستان کوثر سنندج، عمل جراحی انجام شود.

۱۳:۲۳ فرهنگ تکریم از بازنشستگان در صنعت آب نهادینه شده است

هاشم امینی ظهر پنج شنبه در سفر به استان کردستان و در این بازدید گفت: روش و منش پیشکسوتان یک ظرفیت اداری و اخلاقی مناسب برای استفاده در شرکت‌های آبفا است.

وی با تاکید بر ضرورت تکریم بازنشستگان اضافه کرد: باید شأن بازنشسته‌ها که سال‌ها برای‌مجموعه تلاش کرده‌اند حفظ و مورد احترام قرار بگیرند.

امینی با بیان اینکه دستاوردهای امروز نتیجه سال‌ها تلاش پیشکسوتان است، گفت: فرهنگ تکریم از بازنشستگان باید بیشتر و بهتر جا بیفتد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور افزود: موضوع برقراری بیمه تکمیلی برای همه بازنشستگان و ساماندهی محیط کانون بازنشستگان آبفای کردستان باید انجام شود.

۱۳:۱۱ رئیس جمهور: مساله زندگی مردم، مساله اول و اولویت‌دار دولت است

۱۳:۰۶ ضرغامی از منطقه گردشگری صلوات‌آباد سنندج بازدید کرد

مهندس سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی ظهر پنجشنبه با حضور در کردستان که هم‌زمان با سفر استانی رئیس‌جمهوری و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کردستان انجام شد، از پروژه گردشگری صلوات‌آباد سنندج بازدید کرد.

در این طرح بزرگ گردشگری علاوه بر پروژه‌های جنگل‌کاری و آبخیزداری، یک‌هزار و ٧٠٠ هکتار آن برای طرح‌های گردشگری لحاظ شده است.

لازم به ذکر است مقدمات این پروژه با سرمایه‌گذاری ٥٠ میلیون دلاری بخش خصوصی و بیش از ٥٠٠ میلیارد تومانی از محل اعتبارات دولتی آغاز شده است.

ضرغامی از مجموعه گردشگری شاسوار سنندج بازدید و چند اصله نهال را به‌صورت نمادین در این منطقه گردشگری کاشت.

۱۳:۰۳ سلاجقه: حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش اولویت سازمان است

ظهر پنج شنبه در حاشیه سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت به همراه هیأت دولت به کردستان، پاسگاه محیط بانی تنگی‌ور در دل منطقه حفاظت شده شاهو و کوسالان به بهره‌برداری رسید.

علی سلاجقه حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش برای سازمان بسیار حائز اهمیت است و تمام تلاش ما و نیروهای خدوم محیط بان صیانت از آن است.

وی تاکید کرد: از نیروهای امنیتی و انتظامی درخواست می‌شود که همراه و همکار یگان حفاظت ما در نگهداشت از این سرمایه‌های ملی باشند.

این پاسگاه که در سال ۹۵ ساخته شده بود به دلیل عدم تجهیز و کمبود اعتبارات تعطیل و نیمه کاره رها شده بود که اهتمام دولت و پیگری‌های استان بعد هفت سال تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

این پاسگاه در شهرستان کامیاران با مساحت ۶۰۰ مترمربع و با اعتبار حدود ۵ میلیارد ریال تجهیز و به بهره برداری رسید.

۱۲:۳۳ صحبت‌های مردم کردستان با رئیس جمهور

مردم کردستان حاضر در میدان آزادی سنندج با رئیس جمهور از خواسته‌های خود می‌گویند.

۱۱:۲۹ رئیسی: حرکت و خون فلسطینیان در دنیا بیداری ایجاد کرد

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر پنج شنبه در جمع مردم کردستان و در میدان آزادی سنندج اظهار کرد: خرسندم امروز در جمع مردم صمیمی و با صفا و باوفا و مقاوم و مردمان سخت کوش کردستان و سنندج هستم.

وی با بیان اینکه ما امروز شرایطی را می‌گذرانیم که هم برای شما مردم و برای همه مسلمانان رنج اور است، افزود: شرایطی که دشمنان اسلام برای مردم غزه پیش آورده‌اند. مردمی که از وطن خود و خانه و کاشانه خود دفاع می‌کنند و در این مسیر مقاومت و ایستادگی را برگزیدند.

رئیس جمهور اضافه کرد: امروز ما شاهد دو صحنه هستیم آنچه که در غزه می‌گذرد صحنه‌ای بسیار زشت، سیاه، کریه، استکباری و تعدی و تجاوز است. صحنه‌های بمباران و جنایات علیه بشریت و کودک کشی و نسل کشی است این صحنه بسیار ظالمانی و تاریک و زشت است.

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۱۱:۱۸ وزیر ارشاد: تالار مرکزی سنندج تا دو سال آینده به بهره برداری می‌رسد

محمدمهدی اسماعیلی در بدو ورود به استان کردستان گفت: برای تکمیل پروژه عظیم فرهنگی و هنری تالار مرکزی سنندج در سفر رئیس جمهور مردمی و هیأت دولت به استان کردستان، ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار از فروش نفت که ۱۰۰ رصد قابل تحقق است اختصاص داده شده است.

وی افزود: تا دوسال آینده این پروژه برای اصحاب فرهنگ و هنر استان فرهنگی کردستان تکمیل و نهایی خواهد شد.

اسماعیلی ادامه داد: این پروژه بسیار خوب و مهمی است و در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۷۰۰ متر و با زیر بنای ۱۴ هزار و ۱۰۰ متر ایجاد خواهد شد.

وی گفت: این پروژه دارای چندین بخش است که میزان پیشرفت این بخش‌ها بیش از ۷۶ درصد بوده و انتظار می‌رود در اینده ای نزدیک شاهد افتتاح این ساختمان باشیم.

۱۰:۳۹ حضور پرشور کردستانی‌ها در میدان آزادی سنندج



۱۰:۲۵ راه اهن سنندج- همدان حلقه اتصال و توسعه کشور است

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در افتتاحیه راه آهن سنندج - همدان اظهار داشت: برای افتتاح این پروژه زحمت دولت و استان کنار هم بوده و باید از و مدیران و مشاوران و پیمانکاران و کارگرانی که در این سال‌ها در این پروژه بسیار مهم و راهبردی زحمت کشیدند، تشکر کرد.

وی افزود: مردم به دلیل استفاده راهبردی که راه آهن دارد می‌توانند از منافع آن بهره ببرند.

بذر پاش گفت: این خط ریلی می‌تواند به سمت مرز باشماق و از انجا به کشور عراق متصل شود و این یک اقدام ارزشمند اقتصادی برای غرب کشور است.

وی عنوان کرد: افتتاح این خط ریلی ترانزیتی که اگر رئیس جمهور امروز دستور اجرای آن را بدهند از همین امروز عملیات طراحی و بعد هم اجرای آن از مسیر ترانزیتی می‌تواند یک اقدام ارزشمند باشد.

۱۰:۰۲ وجود زیرساخت‌های کامل یکی از راه‌های داشتن ایران قوی است

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در آئین افتتاح خط ریلی سنندج-همدان اظهار داشت: خوشحالیم که امروز یکی از آرزوهای مردم دیار کردستان در حال تحقق پیدا کردن است

وی با اشاره به انتظار ۱۸ ساله مردم کردستان برای بهره برداری از این پروژه تصریح کرد: کردستان سرزمین مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است و از مردمانی محترم فرهنگی و باصفا و مقاوم و مردمانی که دارای سنت‌های ارزشمند منطقه‌ای هستند ایجاد. شده

رئیس جمهور یاداور شد: مردم این دیار همواره پشتیبان انقلاب بوده و هستند و خدمت به این مردم برای دولت و مسئولین فخر است و باید افتخار کرد که به مردم خدمت و تلاش کنند.

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۹:۴۳ رئیس جمهور با خانواده شهید بروجردی دیدار کرد

در حاشیه دومین سفر استانی رئیس‌جمهور به استان کردستان، حجت الاسلام رئیسی با خانواده شهید محمد بروجردی (مسیح کردستان) دیدار کرد.

۸:۴۸ سخنرانی رئیس جمهور در بدو ورود به سنندج

۸:۲۸ ابرپروژه ملی راه آهن همدان- سنندج افتتاح شد

پروژه راه آهن همدان سنندج با حضور رئیس جمهور در سنندج افتتاح شد، اتصال استان کردستان به شبکه ریلی کشور را برای نخستین بار فراهم می‌آورد که در دولت سیزدهم با یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد انجام شده است.

برای پروژه راه‌آهن همدان سنندج اعتباری بالغ بر سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است که اگر این اعتبار با قیمت روز محاسبه شود حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

عملیات راه آهن همدان_ سنندج از ۱۸ سال پیش آغاز و در طول این سال‌ها بعضاً دچار توقف می‌شد اما در ۲ سال اخیر حرکت آن شتاب گرفت.

این پروژه ظرفیت انتقال ۳۰۰ هزار نفر مسافر و حمل ۵۰۰ هزار تن بار در سال را دارد و با وجود پروژه راه آهن همدان سنندج ظرفیت جابجایی حدود ۸۰۰ هزار تن کالا فراهم می‌شود اما در افق ۱۴۲۰ این ظرفیت به سه میلیون تن ارتقا می‌یابد.

کاهش تصادفات جاده‌ای، تسهیل سفر، توسعه صنعت گردشگری، اشتغالزایی و کاهش مصرف سوخت از مزایای این پروژه است.

۸:۰۷ رئیسی: زمینه کار وتلاش درسایه امنیت و انسجام کردستان فراهم است

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران در فرودگاه سنندج اظهار کرد: خرسندم از اینکه امروز در سنندج و در کردستان استان فرهنگ، هنر و وفادار به انقلاب و پایمردی و مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان و استان جانبازان و ایثار گران و مفاخر و چهره‌های ماندگار هستم.

وی گفت: ادای احترام به شهدا دارم به کسانی که امنیت کردستان را مدیون آنها هستیم و امنیت استان را حفظ کردند و امروز ما در استان امنیت و وحدت و انسجام داریم و این وحدت زمینه توسعه کردستان است.

رئیس جمهور بیان کرد: در دور اول سفر ضرورت‌ها شناسایی شد و گزارش‌ها حاکی از این است برنامه‌ها انجام شده و به دست جوانان و مدیران به ثمر نشسته است.

وی گفت: سفر دور دوم پیگیری مصوبات دور اول هستیم و اموری که ضرورت دارد را پیگیری خواهیم کرد.

وی گفت: استاندار و نماینده ولی فقیه و مسئولان استان و شهرستان فعالیت دارند ما هم در روزهای پنجشنبه و جمعه در کردستان در برخی شهرها حضور داریم از پروژه‌ها بازدید و برای گام بلندی در جهت توسعه استان تلاش می‌کنیم.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در راستای دور دوم سفرهای استانی و به منظور افتتاح چندین پروژه کلان و دیدار با مردم و اقشار مختلف کردستان وارد سنندج شد و در بدو ورود مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت.

۷:۳۰ رئیس جمهور وارد سنندج شد

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح پنج‌شنبه در راستای دور دوم سفرهای استانی و به منظور افتتاح چندین پروژه کلان و دیدار با مردم و اقشار مختلف کردستان وارد سنندج شد و در بدو ورود مورد استقبال مسئولان استان قرار گرفت.

احداث راه آهن همدان سنندج، احداث فرودگاه سقز، آبرسانی به شهر سقز از شهر چراغ ویس، ایستگاه پمپاژ و سامانه انتقال آب بویین بانه، احداث پست برق ۶۳.۲۰ کیلو ولت جی آی اس شهر سنندج، تصفیه خانه آب شرب شهر دیواندره و ۷۲ روستای مجتمع اوباتو از جمله پروژه‌هایی است که در این سفر به بهره‌برداری می‌رسد.

ارتقای کمی و کیفی تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج، تکمیل تقاطع غیر همسطح سه راهی مریوان در کریدور شمال غرب، جاده بیجار-دیواندره به طول ۲۱ کیلومتر و احداث ۹۰ کیلومتر راه روستایی، آبگیری از سد امیر آباد-رمشت، سال ورزشی ۱۲۰۰ نفری بانه با چهار هزار و ۱۰۰ متر مربع فضای ورزشی، تکمیل پروژه سد چراغ ویس سقز، احداث شهرک صنعتی سنندج ۲، افتتاح شبکه پایاب سد گاران ناحیه عمرانی ۱ و ۲ با دو هزار و ۷۰۰ هکتار نیز از دیگر طرح‌های مورد افتتاح در سفر دکتر رئیسی به کردستان است.

استقبال مردمی و سخنرانی رئیس جمهور بین مردم سنندج از جمله برنامه‌های این سفر است.

رئیس جمهور پنج‌شنبه و جمعه یازدهم و دوازدهم آبان ماه میهمان مردم کردستان است.

تصاویر سفر رئیس جمهور به کردستان را در زیر ببیند.