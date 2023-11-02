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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۵:۱۳

گزارش‌های غیر رسمی از حمله مجدد موشکی به پایگاه آمریکا در سوریه

گزارش‌های غیر رسمی از حمله مجدد موشکی به پایگاه آمریکا در سوریه

برخی منابع خبری بامداد پنجشنبه از هدف قرار گرفتن پایگاه تروریستی آمریکا در میدان نفتی «العمر» در شرق سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع غیر رسمی می‌گویند محل استقرار اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی «العمر» واقع در شمال شرق دیرالزور، با چند فروند پهپاد هدف حمله قرار گرفته است.

بر پایه این گزارش، رسانه‌های محلی در عراق بامداد امروز پنجشنبه اعلام کردند که پایگاه نظامی آمریکا در میدان نفتی العمر واقع در شرق سوریه مورد حمله پهپادی نیروهای مقاومت اسلامی عراق قرار گرفت.

مقاومت اسلامی عراق طی روزهای اخیر در راستای همبستگی با عملیات طوفان الاقصی، چند بار پایگاه‌های آمریکا در سوریه را هدف حملات راکتی و پهپادی خود قرار داده است.

مقاومت اسلامی عراق به دنبال ادامه کشتار مردم فلسطین در غزه با همدستی آمریکا، به واشنگتن هشدار داد که از این پس حملات مقاومت علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه آغاز می‌شود.

کد مطلب 5928134

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