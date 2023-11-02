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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۷:۵۸

دادستان اسدآباد خبر داد؛

حل و فصل یک پرونده بعد از دو سال

حل و فصل یک پرونده بعد از دو سال

همدان- دادستان اسدآباد از حل و فصل پرونده‌ای مسن در این دادسرا خبر داد و گفت: با پیگیری‌ها و تلاش‌های بازپرس شعبه اول، شاکی پرونده از ۴۵۰ میلیون دیه خود گذشت و پرونده ختم به مصالحه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید کاویار گفت: برخی پرونده‌ها خواه ناخواه به دلیل عدم رضایت شاکی و یا نیاز به تحقیقات گسترده و دقیق، زمان بیشتری برای مختومه شدن به خود اختصاص می‌دهند.

وی افزود: یکی از این پرونده‌های مسن در دادسرای این شهرستان، که از سال ۱۴۰۰ مفتوح بود و مرتبط با یک درگیری، خوشبختانه با پیگیری و تلاش علی عسگری؛ بازپرس شعبه اول، ختم به مصالحه شد و شاکی پرونده از حق خود یعنی ۴۵۰ میلیون دیه گذشت.

دادستان اسدآباد عنوان کرد: این اقدام بازپرس نمونه سبب شد تا رئیس کل دادگستری استان همدان در بازدید سرزده امروز از او تقدیر به عمل آورد.

کد مطلب 5928144

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