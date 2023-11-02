حل و فصل یک پرونده بعد از دو سال

به گزارش خبرگزاری مهر، امید کاویار گفت: برخی پرونده‌ها خواه ناخواه به دلیل عدم رضایت شاکی و یا نیاز به تحقیقات گسترده و دقیق، زمان بیشتری برای مختومه شدن به خود اختصاص می‌دهند.

وی افزود: یکی از این پرونده‌های مسن در دادسرای این شهرستان، که از سال ۱۴۰۰ مفتوح بود و مرتبط با یک درگیری، خوشبختانه با پیگیری و تلاش علی عسگری؛ بازپرس شعبه اول، ختم به مصالحه شد و شاکی پرونده از حق خود یعنی ۴۵۰ میلیون دیه گذشت.

دادستان اسدآباد عنوان کرد: این اقدام بازپرس نمونه سبب شد تا رئیس کل دادگستری استان همدان در بازدید سرزده امروز از او تقدیر به عمل آورد.