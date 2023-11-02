برگزاری ویژه برنامه به مناسبت راهپیمایی ۱۳ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار کاظم مظاهری مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان همدان در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج دانش آموزی، به تشریح جزئیات برنامه‌های این هفته پرداخت.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به غزه، اظهار کرد: در حملات رژیم صهیونیستی بیش از ۷ هزار فلسطینی شهید شدند که عمدتاً کودکان و زنان هستند و این فاجعه قرن است که این فاجعه را تسلیت عرض می‌کنم.

وی با بیان اینکه ۸ آبان مقارن با شهادت محمدحسین فهمیده است که روز بسیج دانش‌آموزی نام دارد و ۱۳ آبان هم روز مبارزه با استکبار جهانی است که این فاصله هفته بسیج دانش‌آموزی و مبارزه با استکبار جهانی است، افزود: شعار هفته بسیج دانش‌آموزی و مبارزه با استکبار جهانی، «نظم نو جهانی با نسل آرمانی» نام دارد.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان به اجرای برنامه لاله‌های روشن اشاره کرد و افزود: در هفته بسیج دانش‌آموزی، یادواره‌های شهدای دانش‌آموز در مدارس با رویکرد پرسش و پاسخ سخنران و دانش آموزان برگزار می‌شود.همچنین اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور در این هفته با اعزام کاروان دانش آموزان نخبه دختر به مناطق عملیاتی جنوب جهت شرکت در برنامه خادمین الشهدا نخبه دانش آموزی آغاز می‌گردد.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان به برپایی زنگ گفت‌وگو در مدارس اشاره کرد و ادامه داد: در این برنامه، کارشناس شناسایی شده به شبهات دانش‌آموزان در راستای جهاد تبیین پاسخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه روز ۱۳ آبان، برنامه ویژه‌ای به مناسبت راهپیمایی ۱۳ آبان داریم که رویداد دست‌سازه‌های استکبارستیزی همراه با نتایج پویش‌ها و پرچم‌ها به همراه برنامه‌های متنوع برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌ها، پویش جهانی «فریاد عروسک‌ها» ویژه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی است که همه دانش‌آموزان ایرانی در اعتراض به کودک‌کشی رژیم صهیونیستی، عروسک در دست می‌گیرند و در تجمعات شرکت می‌کنند وی افزود: از دیگر برنامه‌ها، برگزاری تجمع در محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

سرهنگ مظاهری به سخنرانی دانش‌آموزان بسیجی در پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهرستان‌ها و استان‌در روز ۱۲ آبان اشاره کرد و گفت: فرمانده‌های بسیج دانش‌آموزی یعنی نخبگان بسیج دانش‌آموزی سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه خواهند بود.

کاظم مظاهری اضافه کرد: برنامه بعدی پویش «حقوق منهای بشر مساوی آمریکا» است که ویژه دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم برگزار می‌شود و بر اساس آن ۱۰۰ سوال از دانش‌آموزان پرسیدیم و هر دانش‌آموز به یک سوال پاسخ می‌دهد. در نهایت از بین پاسخ‌ها، به برترین‌ها پاسخ‌ها جوایزی اهدا می‌شود.

کاظم مظاهری در پایان افزود: برنامه‌های عنوان شده با سه رویکرد بسیج دانش‌آموزی در برنامه‌ها شامل امید آفرینی، نشاط آفرینی و هویت ملی در سطح مدارس و شهرستان‌ها برنامه ریزی شده است.