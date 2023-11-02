طرح ضربت بهداشت محیط در عسلویه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین شایسته نیا صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از این طرح نظارت بر رعایت موارد بهداشتی در صنوف غذایی حساس نظیر رستوران‌ها و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و همچنین تأکید بر بهداشت ساختمان، مواد غذایی، بهداشت فردی و تجهیزات مورد استفاده بود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه افزود: در این طرح ۱۴ اخطاریه برای صنوف متخلف صادر که ۲ صنف به تعزیرات معرفی شدند.

وی بیان کرد: در طرح ضربت بازرسان واحد سلامت محیط و کار از تجهیزات پرتابل جهت سنجش دما و سلامت مواد غذایی بهره بردند.

شایسته نیا تأکید کرد: شهروندان هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه رایگان ۱۹۰ گزارش کنند تا در اسرع وقت بازرسان سلامت محیط و کار جهت پیگیری موضوع اقدام کنند.