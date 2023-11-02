به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «لش‌زدایی» به نویسندگی خسرو امیری و به کارگردانی رسول احمدی، کاری از گروه تئاتر «کاسیت»، از ۱۴ آبان به مدت ۱۸ شب، از ساعت ۱۹ در سالن جمشید لایق تالار محراب روی صحنه می‌رود.

رسول احمدی کارگردان این اثر نمایشی گفت: «لش‌زدایی» نمایشی تک‌پرسوناژ و بیان کننده داستان امیر آرتیست است. وی یک زندانی بی‌گناه محکوم به اعدام است که سه روز دیگر حکمش اجرا می شود و در طول نمایش زندگی خود را برای دوربین یک مستند روایت می‌کند. بیان و لحن متن نمایش بر مبنای گویش قدیم تهرانی است و بر همین اساس نویسندگی کار را به خسرو امیری سپردم که مجموعه نمایشنامه‌های خود را در قالب کتاب «دیباچه درام ایران» (حاصل سال‌ها تلاش و تحقیق و پژوهش در امر فرهنگ و زبان ) ارابه کرده است و مشاوره و موسیقی کار به علیرضا روزبهانی واگذار شد که همکاری این ۲ باهم باعث شود فضای نمایش بیشتر در ذهن و نگاه مخاطب شکل بگیرد.

وی اعلام کرد که اجرای افتتاحیه این نمایش را به روح حسن همتی هنرمند تازه درگذشته تئاتر و تلویزیون تقدیم می‌شود.