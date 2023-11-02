به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سفر یک روزه خود به استان کردستان از عبدالرحمن غوثی هنرمند پیشکسوت عرصه دف‌نوازی قدردانی کرد.

حضور در فستیوال‌های مختلف داخلی و خارجی از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، امارات، مراکش، پوبابان آمریکای جنوبی، کلمبیا، اکوادور، پرو، پاناما، اسکاتلند، انگلیس، بنگلادش، ترکیه، عراق و سازمان یونسکو در کنار چندین دوره جشنواره موسیقی فجر، ذکر و ذاکرین، نوای‌رحمت، هفت اورنگ، رضوی، سوره، و داوری چندین دوره جشنواره دف‌نوای رحمت، موسیقی جوان و مقامی و کسب چندین عنوان برتر از سوابق هنری استاد غوثی محسوب می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت همراه همچنین پس از این مراسم به تماشای دف‌نوازی گروه دف‌نوازان اخوان کردستان نشست.