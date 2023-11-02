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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۳۱

در سفر یک روزه به کردستان انجام شد؛

قدردانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمند دف‌نواز

قدردانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمند دف‌نواز

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سفر یک روزه خود به استان کردستان از عبدالرحمن غوثی هنرمند پیشکسوت عرصه دف‌نوازی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سفر یک روزه خود به استان کردستان از عبدالرحمن غوثی هنرمند پیشکسوت عرصه دف‌نوازی قدردانی کرد.

حضور در فستیوال‌های مختلف داخلی و خارجی از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، هلند، امارات، مراکش، پوبابان آمریکای جنوبی، کلمبیا، اکوادور، پرو، پاناما، اسکاتلند، انگلیس، بنگلادش، ترکیه، عراق و سازمان یونسکو در کنار چندین دوره جشنواره موسیقی فجر، ذکر و ذاکرین، نوای‌رحمت، هفت اورنگ، رضوی، سوره، و داوری چندین دوره جشنواره دف‌نوای رحمت، موسیقی جوان و مقامی و کسب چندین عنوان برتر از سوابق هنری استاد غوثی محسوب می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأت همراه همچنین پس از این مراسم به تماشای دف‌نوازی گروه دف‌نوازان اخوان کردستان نشست.

کد مطلب 5928364
علیرضا سعیدی

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