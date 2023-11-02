فعالیت اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام با مشارکت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر در آئین معارفه پرویز فتاح به عنوان رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با بیان اینکه در طول ۱۶ سالی که مستقیم و غیرمستقیم در ستاد خدمت کردم تقریباً هرسال اسفندماه گزارشی را به رهبر معظم انقلاب ارائه می‌کردم، افزود: رهبر انقلاب راهنمایی‌ها و تذکرات و خط سیرهایی را اصلاح می‌فرمودند که مسیر ما را تا سال بعد تعیین می‌کردند، این رخدادها و عملکرد ستاد با راهنمایی حضرت آقا انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه هیأت امنای ستاد تمام قد از اقدامات ستاد اجرایی حمایت کردند، گفت: سرمایه ستاد دو چیز است و یکی از افتخارات ما در بخش اقتصادی این است که عمده آنها با مشارکت مردم است و نیروی انسانی ستاد هر چه کار بود توانستند انجام دادند و زحمات بسیاری کشیدند. در این ۱۶ سال حتی یک فساد ندیدم که این‌ها ارزشمند است، از دیگر نعمت‌های ما این است که شبکه عظیم مردمی در سراسر کشور ایجاد شده و در تمام حوادث جز اولین دستگاه‌هایی بودیم که بچه‌های جهادی در صف اول حادثه بودند.

مخبر در بخش دیگری از سخنان خود در این آئین، یادآور شد: در دوران کرونا دلارها را به یکی از دوستان دادیم تا در روزهایی که ماسک نداشتیم ماسک را وارد کنند؛ به یکی از کشورهای از اروپایی رفتند اما در فرودگاه تمام ماسک‌ها را ضبط کردند؛ این اروپایی‌ها چنین کارهایی کردند، نه دین دارند و نه شرافت.

وی با اشاره به تولید واکسن کرونا در داخل کشور اظهار داشت: وقتی دیدند که ما واکسن کرونا را تولید کردیم، این دشمنان اقداماتی کردند و مواد اولیه و تجهیزات ما را ضبط کردند و شرکت دانش بنیانی را که قرار بود مهندسی معکوس کنند را تحریم کردند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: نقش رهبری در ذره ذره کشور نمود دارد و در زمان کرونا رهبری پیام دادند که ما می‌خواهیم واکسن کرونای برکت را تزریق کنیم حقیقتاً در آن زمان ریسک بود اما این واکسن را تزریق کردند و مایه دلگرمی بودند.

وی درباره شناخت سید پرویز فتاح رئیس فعلی ستاد اجرایی فرمان امام، تاکید کرد: ایشان دارای سلامت نفس و روحیه جهاد هستند و رهبری در سه بنگاه زیر نظر خودشان، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی به ایشان اعتماد کردند و این مایه سربلندی است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سران قوای کشور به ویژه دستگاه قضائی در این مسیر پر سنگلاخ به ما کمک کردند، اظهار داشت: صمیمانه از آنان قدردانی می‌کنیم.



