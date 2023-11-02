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۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۵

ارتش رژیم صهیونیستی دست به دامن شهرک نشینانی شدکه خدمت نرفته‌اند!

ارتش رژیم صهیونیستی دست به دامن شهرک نشینانی شدکه خدمت نرفته‌اند!

یک روزنامه عبری زبان به تشدید بحران کمبود نیرو در ارتش رژیم صهیونیستی و استفاده از شهرک نشینان بی تجربه اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که بحران کمبود نیرو در ارتش رژیم صهیونیستی تشدید شده و مقامات این رژیم به دنبال استفاده از شهرک نشینان صهیونیستی هستند که پیش از این سابقه خدمت در ارتش را نداشته‌اند.

در این گزارش آمده است: هدف ارتش اسرائیل از این اقدام تأمین امنیت شهرک‌ها است. این مساله کاملاً به ناتوانی ارتش اسرائیل برای تأمین امنیت شهرک‌ها اشاره دارد.

روزنامه هاآرتص اضافه کرد: شهرک نشینانی که قرار است به خدمت گرفته شوند تحت آموزش فشرده برای استفاده از سلاح‌های نوع ۰۲ قرار می‌گیرند تا بتوانند از شهرک‌های محل سکونت خود محافظت کنند.

این روزنامه پیش بینی کرد که دوره آموزش شهرک نشینان مذکور سه هفته به طول انجامد. رنج سنی این افراد بین ۲۷ تا ۵۰ سال است.

ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر کمبود نیرو با نبود تجهیزات نظامی نیز رو به رو است به طوری که نظامیان صهیونیست بارها نسبت به کمبود جلیقه‌های ضدگلوله و استفاده اشتراکی از این جلیقه‌ها اعتراض کرده‌اند.

پیشتر نیز روزنامه یدیعوت آحارونوت به نقل از یک مسئول برجسته در ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داده بود که مشکل استفاده از مواد مخدر در میان نظامیان صهیونیست گسترش پیدا کرده است. بیشتر اشتباهات نظامیان ارتش این رژیم هنگام مأموریت به دلیل سرگرمی آنها به روابط نامشروع و استعمال مواد مخدر است.

کد مطلب 5928525

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