بحرین تبادل سفیر و روابط اقتصادی با رژیم صهیونیستی را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر شبکه المیادین گزارش داد: نمایندگان پارلمان بحرین اعلام کردند که سفیر رژیم صهیونیستی این کشور را ترک کرده و سفیر بحرین از تل آویو فراخوانده شده است.

این نمایندگان همچنین تاکید کردند که روابط اقتصادی میان بحرین و رژیم صهیونیستی قطع شده است.

رسانه‌های داخلی در بحرین گزارش دادند که این اقدام پارلمان بحرین با هدف حمایت از آرمان فلسطین و حقوق مشروع ملت فلسطین صورت می‌گیرد.

نمایندگان بحرینی تصریح کردند که تداوم جنگ و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در سایه بی توجهی به قوانین بین المللی و بشردوستانه باعث شده پارلمان این کشور خواهان اتخاذ اقدامات بیشتری برای محافظت از جان غیرنظامیان در غزه و سراسر فلسطین شود.

الخلیج آنلاین نیز گزارش داد که بحرین نخستین کشور عربی است که تبادل سفیر با رژیم صهیونیستی را متوقف کرده است.

احمد بن سلمان المسلم رئیس پارلمان بحرین تاکید کرد: ما از حقوق ملت فلسطین در تشکیل کشور مستقل فلسطین به مرکزیت قدس شرقی حمایت می‌کنیم.