برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان/خط و نشان مردم تهران برای صهیونیست ها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مراسم یوم الله ۱۳ آبان از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۳ آبان در سراسر استان تهران با شعار محوری ««نظم نوین جهانی با نسل آرمانی» برگزار شد و طی گزارش‌های رسیده از خبرنگاران مهر در سطح استان تهران حضور مردم در این مراسم پرشور بوده است.

حضور گسترده ورامینی‌ها و مردم بهارستاندر راهپیمایی ۱۳ آبان

راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان و گرامیداشت روز ملی استکبارستیزی در ورامین با حضور گسترده دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم از میدان امام حسین (ع) آغاز شد و راهپیمایان به سوی مسجد جامع این شهر حرکت کردند، قرار است، سردار دلاور القاصی مهر فرمانده انتظامی شرق استان تهران در جمع راهپیمایان سخنرانی خواهد کرد.

برای این مراسم که امسال در ورامین با استقبال زیادی همراه بود، برنامه‌های متنوع پیش بینی شده است.

در بهارستان نیز در حالی راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان برگزار شد، که شاهد اقدامات تروریستی استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل به‌سرکردگی آمریکا در حمله‌های وحشیانه و جنایات در غزه بوده ایم و مردم این شهرستان از فلکه اول گلستان به سمت فلکه دوم حرکت کردند و شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و.... سر دادند و شاهد برگزاری مراسم یوم الله ۱۳ آبان در نسیم شهر نیز بودیم و این مراسم با شکوه خاصی و از بلوار امام خمینی (ره) میدان شهید رجایی تا گلزار شهدای گمنام بوستان برگزار شد.

یکی از دانش آموزان شرکت کننده در مراسم ۱۳ آبان بهارستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با شرکت پرشور در این راهپیمایی به صهیونیست‌ها و مستکبران جهان اعلام کنیم و این رژیم کودک کش بداند، آزادیخواهان جهان هرگز جنایات آن‌ها را فراموش نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: با حضور پرشور در مراسم امروز اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کردیم.

تاکید پیشوایی ها بر تداوم مقاومت مردم غزه در برابر جنایات صهیونیست‌ها

مراسم راهپیمایی روز قدس در پیشوا نیز با حضور مردم و مسئولان این شهرستان از میدان شهرداری به سوی خیابان امام خمینی (ره) و سپس صحن مطهر امامزاده جعفر (ع) برگزار شد.

یک شرکت کننده راهپیمایی روز قدس در پیشوا بر تداوم مقاومت در غزه تأکید کرد و به صهیونیست‌ها هشدار داد: ما آمده حضور در جبهه‌های نبرد علیه رژیم صهیونیستی در صورت لزوم هستیم و آرزوی نبرد با صهیونیست‌ها را داریم.

وی گفت: ما تا آخرین قطره خونمان از مردم مظلوم فلسطین دفاع خواهیم کرد.

سخنرانی معاون استاندار تهران در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان شهر قدس

مردم شهرقدس نیز در مصلی این شهرستان تجمع کردند، در این مراسم شاهد برگزاری مسابقه‌ای برای نوجوانان هستیم.

امسال و با گذشت حدود یک ماه از جنگ در غزه راهپیمایی روز استکبارستیزی در رباط کریم از ساعت ۹ صبح و از بلوار آزادگان و مقابل مسجد النبی (ص) آغاز شده و به سمت بلوار مصلی ادامه خواهد یافت و با سخنرانی جوهری معاون استاندار تهران انجام می‌شود.

شعار اصلی راهپیمایان روز قدس امسال، همچون سال‌های گذشته، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل‌سعود و خائنین منطقه و تداوم شعار آزادی فلسطین و قدس شریف است.

فریاد ضد صهیونیستی و ضد استکباری مردم پردیس

مردم پردیس نیز در این مراسم شعارهایی چون «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر رژیم کودک کش» سر دادند و نسبت به جنایات اخیر به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند.

بیانیه این تجمع با شعار محوری ««نظم نوین جهانی با نسل آرمانی» قرائت شد.

یک دانش آموز پردیس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما علاوه بر حضور در راهپیمایی در شبکه‌های مجازی و با استفاده از ابزارها و ظرفیت‌های مجازی با جوانان در کشورهای مسلمان ارتباط برقرار کردیم و ضرورت مقابله با استکبار جهانی و صهیونیست‌ها را فریاد زده ایم.

وی در خصوص روز ۱۳ آبان و استکبارستیزی نیز گفت: ۱۳ آبان و جریان ضد استکباری آن همواره در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد ماند، در سال ۵۸ دانش آموزان و دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی را تسخیر کرده و استکبار ستیزی تداوم یافت، راه استکبار ستیزی هرگز در ایران متوقف نخواهد شد.

در تمام شهرستان‌ها و شهرهای استان تهران شاهد برگزاری پرشور و باشکوه مراسم روز ملی استکبارستیزی هستیم.