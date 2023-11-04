صدای مبارزه با استکبار باید در جهان طنین انداز شود

حجت الاسلام غلامرضا دهقان در حاشیه برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: همه مردم دنیا باید هم صدا با مردم بزرگ ایران یار و یاور مظلومان باشند و در سراسر جهان بر علیه ظلم و جور و ستم به میدان بیایند و در موضوع دفاع از مردم فلسطین و غزه نیز متحد و منسجم باشند.

وی اظهار کرد: سکوت در برابر ظلم و جنایت و نسل کشی خیانت در حق کودکان و زنان و مردان مظلوم غزه و فلسطین بوده و باید تمام مردم دنیا و سران کشورها و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری جنایت‌های اسرائیلی‌های شیطان صفت را ببینند و این رژیم را وادار به پاسخگویی کنند و سران این رژیم بایستی به مجازات برسند.

وی در پایان از حضور با شکوه مردم شیعه و سنی در راهپیمایی ۱۳ آبان تقدیر کرد.

شایان ذکر است راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان خاش با شعار «مرگ بر ظالم» و «مرگ بر آمریکا» و حضور باشکوه مردم این خطه، ساعت ۹ صبح امروز شنبه، از محل مسجد جامع این شهرستان آغاز شده و تا میدان امام حسین (ع) ادامه دارد.