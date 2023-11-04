به گزارش خبرنگار مهر، دوچرخه سواری زنان کشورمان این روزها با کسب مدال تاریخ ساز فرانک پرتوآذر در بازیهای آسیایی هانگژو و پس از آن رکابزن رده سنی جوانان کوهستان در رقابت های قهرمانی آسیا راه را برای پیشرفت و برنامه ریزی بهتر در این رشته هموار کرده و فدراسیون می تواند با پررنگ کردن این موفقیت و با یک برنامه ریزی خوب به این مهم دست یابد.

در این شرایط دختران رکابزن از وضعیت باشگاه ها و مسابقاتی که می تواند مسیر پیشرفت آنها را تسریع نماید گلایه دارند و بعید به نظر می رسد مشکلات قراردادی که در مسیر رفع مشکلات اقتصادی و پیشرفت آنهاست، بتواند به این سرعت حل گردد.

دختران رکابزن کشورمان نهم مهرماه در اعتراض به عدم حمایت باشگاه ها و وضعیت قراردادها و عدم حمایت، بر سر خط مسابقه در لیگ برتر رده سنی بزرگسال حاضر نشدند تا این مرحله از لیگ لغو شود. به دنبال این مسئله رکابزنان مطالبات خود را به رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ارائه کردند.

رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بررسی اعتراض رکابزنان در آخرین مرحله لیگ بانوان، گفت: بانوان برای مطالبه خود اعتراض کردند اما اصلاً همچین مسئله ای نبوده است. آنها هیچ باشگاهی ندارند و نمونه قراردادی نداشتند که الان مدعی شوند که باشگاه ها به آنها مبلغی بابت حضورشان در لیگ نداده اند.

وی افزود: اگر دوچرخه سواران نمونه قرارداد دارند شما منتشر کنید تا به آن رسیدگی کنیم، قراردادی نبوده که منجر به پرداخت ریالی باشد و خودشان در لیگ شرکت می کرده اند و فکر نمی کنم قراردادی بوده باشد. اگر هم توافقی بوده ۵ تا ۶ میلیون تومان بوده و توافقی نبوده که الان قطع شده باشد الان هم به همان شکل دنبال می شود و تغییری نکرده است.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با تاکید بر اینکه «این مسئله مطالبه به حق دوچرخه سواران است» گفت: ما منکر مشکل نیستیم و مشکل چندین سال بوده که وجود داشته. اما این مسئله فراتر از پیگیری حقوقی فدراسیون است چرا که باشگاه ها نمی خواهند تیم داری کنند!

وی تصریح کرد: مشکل اینجاست که باشگاه ها تیم داری نمی خواهند کنند. لیگی که پخش زنده نداشته باشند حتی در بخش مردان، اسپانسرها چرا باید برای آن هزینه کنند. لیگ فعلی ما حتی در بخش مردان هم قابل پخش نیست و این مشکل یک شبه حل نمی شود و این فرآیندی است که به این زودی ها اتفاق نمی افتد. با رفتن و صحبت کردن با باشگاه ها هم حل نمی شود بلکه آنها می گویند در قبال این سرمایه گذاری چه به من می دهید؟

اسدی در پاسخ به این پرسش که «مطالبه باشگاه ها در این مورد چیست؟»، ادامه داد: ما اصلاً باشگاهی نداری که مطالبه ای داشته باشند! برخی ورزشکاران هم در قالب هیات ها در مسابقات حاضر هستند و برخی از ورزشکاران هم در قالب رابطه دوستی و آشنایی، لباس باشگاهی را می پوشند. ما تلاش می کنیم این مسئله را حل کنیم و راهش هم شکایت نیست و اصلاً قراردادی به من ارائه ندادند که بخواهم پیگیری کنم.

وی در مورد جلسه نماینده بانوان هم بیان داشت: اصلاً جلسه ای نداشتیم و تنها یک نفر آمد با ما صحبت کرد اما راه حل آن مسابقه ندادن و لغو لیگ نبود.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه و خاطرنشان کرد: این مشکل برای امسال و سال قبل نبوده که به این سرعت حل شود، بلکه مشکل چندین سال قبل است و باید این مسئله را حل کنیم و حل آن یک شبه میسر نمی باشد.

وی با بیان اینکه دوچرخه سواران زن کشورمان حق دارند نسبت به این مسئله اعتراض کنند، گفت: حق دارند آنها هم زحمت می کشیدند و نباید به این شکل مسابقه دهند. ما مشکل آنها را به جدیت پیگیری می کنیم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در ادامه بیان کرد: راه حل اصلی این مسئله این است که لیگ پویا باشد حتی در بخش مردان. مسابقات ما با جذابیت بیشتر و پویاتر از قبل قابل پخش مستقیم باشد. یکی از ملزومات این است که فرمت برگزاری مسابقات، فضا و نحوه آن را تغییر دهیم تا جذابیت آن برای رسانه و باشگاه ها بیشتر شود اما الان به پایان فصل مسابقات نزدیک می شویم و این فرصت تغییر برای ما امکان پذیر نیست و قطعاً برای سال آینده این برنامه ریزی صورت خواهد گرفت.

اسدی اظهار داشت: من زمان انتخابات هم این مسائل را بیان کردم اما ظاهراً گوش شنوایی نیست!

وی تاکید کرد: بنده عصای موسی ندارم، ید بیضا هم ندارم. حل مشکلات موجود که از سالها قبل باقی مانده زمان بر است و باید این مسئله را درک کنند. این مشکلات چندین سال است که وجود دارد و باید حل شوند و ما هم وظیفه خودمان می دانیم که این مشکلات حل شود و تلاش خود را برای رفع آن انجام می دهیم.