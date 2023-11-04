به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمدحسین آیتی، معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، با پروفسور تانگ کی ژو، معاون بین‌الملل دانشگاه ووهان (Wuhan university) چین و دیگر مسئولان این دانشگاه، دیدار و درباره توسعه همکاری‌های مشترک و بین‌المللی این دو دانشگاه گفت‌وگو کرد.

در این نشست که به میزبانی دانشگاه ووهان برگزار شد؛ مدیر روابط بین‌الملل، رییس دانشکده بین‌الملل و همچنین رییس بیمارستان رنمین (Renmin Hospital of Wuhan University) دانشگاه ووهان نیز حضور داشتند.

معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران طی این نشست به معرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران، موفقیت‌ها و دستاوردهای آن در عرصه‌های ملی و بین‌المللی پرداخت.

معاون بین‌الملل دانشگاه ووهان، پس از آشنایی بیشتر با دانشگاه علوم پزشکی تهران و تبریک موفقیت‌های آن اظهار داشت: ما درباره پیشرفت‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران به‌ویژه در حوزه فناوری و تولید محصول، این اندازه اطلاعات کافی نداشتیم و اکنون از موضوع همکاری‌های مشترک در آینده نزدیک استقبال کرده و درخواست پیگیری آن را داریم.

در ادامه این نشست، پیشنهاد همکاری در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، تبادل استاد، انجام تحقیقات علمی مشترک و دانشجویان مشترک در مقطع PhD مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه ایجاد ارتباط بین این دو دانشگاه نیز گفت‌وگو شد.

آیتی معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: همکاری با دانشگاه ووهان چین در دستور کار معاونت بین‌الملل و روابط بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار خواهد گرفت تا به یاری خداوند، این همکاری و ارتباط ادامه داشته باشد.

در ادامه معاون بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران از بخش‌های مختلف دانشگاه ووهان و بیمارستان رنمین شهر ووهان بازدید کرد.

دانشگاه ووهان، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌های چین است که در سال ۱۸۹۳ میلادی در شهر ووهان تأسیس شد و اکنون در فهرست ۱۰ دانشگاه برتر کشور چین قرار دارد.

این دانشگاه دارای ۳۷ دانشکده است و قریب ۶۰ هزار دانشجو در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دارد.

دانشکده‌های‌ پزشکی، فنی و حرفه‌ای پزشکی، پرستاری، علوم بهداشت، دندانپزشکی و پروتز، علوم دارویی و همچنین مرکز علوم مرزی ایمونولوژی و متابولیسم، از جمله دانشکده‌ها و مراکز تحقیقانی حوزه سلامت و علوم پزشکی این دانشگاه است.

دانشگاه ووهان در رتبه‌بندی‌های مطرح بین‌المللی، دارای رتبه کلی ۱۹۴ در نظام رتبه‌بندی QS و رتبه کلی ۱۶۴ در نظام رتبه‌بندی تایمز و همچنین در رتبه‌بندی موضوعی نظام رتبه‌بندی QS نیز دارای رتبه ۳۷ جهانی در حوزه موضوعی دندانپزشکی و رتبه ۱۵۰ جهانی در حوزه موضوعی پزشکی است.

بیمارستان رنمین، از بیمارستان‌های دانشگاه ووهان است که به‌تازگی و با طراحی مدرن احداث و بهره‌برداری شده و با سیستم هوشمند اداره می‌شود. این بیمارستان هفت هزار تختخوابی، بخش بستری مدرن و بزرگی در حوزه طب سنتی و طب چینی دارد.