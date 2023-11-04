قهرمانان مسابقات موتورسواری کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، دومین مرحله از مسابقات سوپربایک قهرمانی سال ۱۴۰۲ گرامی داشت یوم الله ۱۳ آبان در مجموعه پیست مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در این مسابقه حدود ۷۰ ورزشکار از استانهای سراسر کشور در سه کلاس بانوان و هفت کلاس آقایان به رقابت پرداختند و در پایان نفرات برتر هر کلاس مشخص شدند و جوایز خود را دریافت کردند. تیم هیات اتومبیلرانی و موتورسواری آیلند با ۱۶ عنوان از ۳۰ سکوی نهایی این رقابت ها توانست قهرمان این راند مسابقات کشوری شود.

نفرات برتر این مرحله به شرح زیر هستند:

کلاس مینی‌جی‌پی بانوان:

پرنیا معروفی

ساجده ربیعی

تینا واعظ شهرستانی

۲۵۰ سی‌سی بانوان:

سحر محمد حسینی

آرزو عابدینی

مهسا فتح‌الله زاده

ادونچر بانوان:

پریا شاملو

شقایق زارع

آنا پاسبانی

مینی‌جی‌پی آقایان:

سید حسین برومند

محمد حسین کارخانه

عباس باصره

ادونچر آقایان:

مجید شاملو

هژیر احمدی

محمد صالح نجاری

۲۰۰ سی‌سی:

شایان بصیری فر

مهدی یار احمدی

محمدرضا احمدی فشارکی

۲۵۰ سی‌سی آقایان:

علی باصری

حامد مرادی

سیدحمید محسنی

۶۰۰ سی‌سی‌:

سلمان عضایی

سعید بخشنده

امیرحسین علیشاهی

۱۴۰۰ استریت:

مجید شاملو

محمود مهاجران

هژیر احمدی

۱۰۰۰ سی‌سی:

مهدی جابری

ساسان اکبری

بردیا حیدری