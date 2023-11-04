رای اسطوره های فوتبال جهان در مراسم توپ طلا چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، آرای شصت و هفتمین دوره مراسم توپ طلا که از سوی مجله فرانس فوتبال برگزار شد منتشر گردید. در این دوره از توپ طلا، جود بلینگهام موفق شد جایزه کوپا یا بهترین بازیکن زیر ۲۱ سال را از آن خود کند.

مطابق قوانین فرانس فوتبال، برنده این جایزه با رأی برندگان سال‌های پیش توپ طلا انتخاب می‌شود. مجله فرانس فوتبال روز شنبه در جدیدترین نسخه خود رأی رأی دهندگان در این مراسم را منتشر کرده اند. طبق قاعده، هر خبرنگار باید سه بازیکن منتخب خود را طبق اولویت انتخاب کند.

بر این اساس رونالدو، کاکا، زیدان، بلوخین، فن باستن، ریوالدو، رونالدینیو، ندود، شوچنکو، کاناوارو، مودریچ و فیگو از کسانی بودند که به بلینگهام رأی دادند.

لیونل مسی هم که از برندگان سال‌های پیش توپ طلا است می‌توانست برای انتخاب بهترین بازیکن جوان رأی دهد. رأی مسی به ترتیب موسیالا، پدری و جود بلینگهام بود.

برنده توپ طلا هم با رأی صد روزنامه نگار از صد کشور برتر رنکینگ فیفا انتخاب می‌شود. در سال ۲۰۲۳ که مسی موفق به کسب توپ طلا شد اختلاف امتیاز او با نفر دوم یعنی ارلینگ هالند بسیار فاحش و معنادار بود. لیونل مسی به دلیل کسب مقام قهرمانی در جام جهانی مورد اقبال خبرنگاران قرار گرفته بود.

۱. لیونل مسی: ۴۶۲ امتیاز

۲. ارلینگ هالند: ۳۵۷ امتیاز

۳. کیلیان امباپه: ۲۷۰ امتیاز

۴. کوین دی بروینه: ۱۰۰ امتیاز

۵. رودری: ۵۷ امتیاز

۶. وینیسیوس جونیور: ۴۹ امتیاز

۷. خولین آلوارز: ۲۸ امتیاز

۸. ویکتور اوسیمن: ۲۴ امتیاز

۹: برناردو سیلوا: ۲۰ امتیاز

۱۰. لوکا مودریچ: ۱۹ امتیاز