کاناوارو برای هدایت تیم ملی فوتبال ازبکستان وارد تاشکند شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه رسمی فدراسیون فوتبال ازبکستان، فابیو کاناوارو، نامزد نهایی هدایت تیم ملی فوتبال ازبکستان، صبح امروز (دوشنبه ۱۴ مهر) وارد شهر تاشکند شد و از مرکز ملی فوتبال این کشور بازدید کرد.

رسانه‌های ازبکستانی اعلام کرده‌اند که دستمزد کاناوارو برای هدایت ازبکستان رقمی معادل ۴ میلیون یورو خواهد بود و وی هدایت تیم ملی این کشور را در جام جهانی ۲۰۲۶ بر عهده خواهد داشت.

کاناوارو پیش از این سابقه هدایت تیم ملی چین را در کارنامه دارد، اما در آن تجربه موفق به کسب عنوان خاصی نشد.

این اتفاق می‌تواند فصل جدیدی را در فوتبال ازبکستان رقم بزند و حضور یک چهره با سابقه مانند کاناوارو توجهات زیادی را در عرصه فوتبال آسیا جلب کرده است.