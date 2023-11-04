راه مبارزه با اسرائیل اقتدار روز افزون در همه عرصه ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ضیاالدین آقاجانپور ظهر شنبه در جمع راهپیمایان روز ۱۳ آبان در ارومیه با اشاره به اینکه در مقابل توطئه‌های دشمنان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی باید روز به روز بر قدرت خود بیفزاییم، افزود: همه دنیا بدانند که ایران اسلامی به هیچ وجه ظلم نمی‌کند ولی زیر بار ظلم نیز نمی‌رود.

وی اضافه کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما در اوج اقتدار هستند و این به برکت وجود نخبگان و دانشمندان انقلابی در وزارت دفاع رقم خورده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: امروز ایران اسلامی به نقطه‌ای رسیده است که اگر دشمنان غلط اضافی بکنند، تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان می‌کند.

حجت الاسلام آقاجانپور اظهار کرد: دنیا بداند که اگر آمریکا و نظام سلطه، جلو وحشی گری های رژیم صهیونیستی را نگیرند، ارتش بزرگ امت اسلامی آن را از صفحه روزگار محو خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه سردمداران نظام سلطه به جای قرار گرفتن در کنار مردم مظلوم فلسطین اینک در کنار اسرائیل ایستاده‌اند و از این رژیم با همه توان پشتیبانی می‌کنند، گفت: طبق فرمایش امام راحل اگر مسلمانان جهان هرکدام یک سطل آب روی اسرائیل بریزند، آن را می‌توانند محو و نابود کنند و این امروز تکلیفی برای مسلمانان آزادی‌خواه است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه در سال ۱۳۵۷ دانش آموزان ایرانی در اعتراض به نوکری خاندان پهلوی به میدان آمدند و به رگبار گلوله بسته شدند، افزود: قیام و جانفشانی همه اقشار در راستای برپایی حکومت اسلامی پاسخ داد و انقلاب به نتیجه رسید و جمهوری اسلامی ایران مستقر شد.

حجت الاسلام آقاجانپور اضافه کرد: برخی‌ها می‌گویند چرا لانه جاسوسی را دانشجویان پیرو خط امام تسخیر کردند و این سوال است و برخی می‌گویند از روز تسخیر لانه جاسوسی رابطه ایران و آمریکا مخدوش شد در حالی که این دشمنی یک سابقه طولانی دارد و این خشم مملو شده ملت ایران باعث شد تا با تسخیر لانه جاسوسی اسناد جنایت آمریکا اشکار شود.