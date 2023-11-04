آمار جدید شهیدان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت غزه از ۲۳۱ کشتار انجام شده از سوی صهیونیست‌ها طی ساعات گذشته علیه ساکنان غزه خبر داد و اعلام کرد که آمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۹ هزار و ۴۸۸ شهید افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که سه هزار و ۹۰۰ نفر از شهیدان کودک و ۲۵۰۰ نفر هم زن هستند.

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه بیان کرد که هفتاد درصد از شهیدان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

وی افزود: بیش از ۱۵۰ نفر از کادر پزشکی شهید و ۵۷ آمبولانس هدف قرار گرفته است. اشغالگران به طور عمد ۱۰۵ مرکز درمانی را هدف قرار داده و ۱۶ بیمارستان را هم با هدف قرار دادن از کار انداخته اند.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه اظهار داشت: بیمارستان‌های غزه مملو از مجروحان بدحال است و همه روزه شمار زیادی از آنها را از دست می‌دهیم. اشغالگران به طور عمد به تروریسم سازمان یافته با هدف قرار دادن بیمارستانها روی آورده اند.

وی گفت: جامعه جهانی در برابر آزمون واقعی قرار دارد تا در مواضع خود در قبال کشتار علیه ملت ما و هدف قرار دادن بیمارستانها تجدید نظر کند. از همه طرف‌ها می‌خواهیم که گذرگاه امنی برای ارسال کمک‌های پزشکی و سوخت به بیمارستان ایجاد کنند.

وی همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۰۰۰ نفر از جمله ۱۲۵۰ کودک هنوز زیر آوار هستند.