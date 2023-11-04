فردا یک شنبه در لنگرود عزای عمومی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان با صدور پیامی مشترک در پی وقوع حادثه دلخراش آتش سوزی در لنگرود، فردا یک شنبه را در این شهرستان عزای عمومی اعلام کردند.

متن پیام به شرح ذیل است:

انا لله و انا الیه راجعون

جان باختن ۳۲ نفر از هم استانی‌های ما در حادثه دلخراش آتش سوزی لنگرود، مایه تأثر و تالم خاطر گردید.

ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار و مردم شریف شهرستان لنگرود از درگاه خداوند منان برای آنمرحومان عفو و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌نمائیم و برای مصدومان این حادثه هولناک از درگاه حضرت باریتعالی سلامتی و عافیت خواهانیم.

از این رو فردا یک شنبه ۱۴ آبان ماه جاری را در شهرستان لنگرود عزای عمومی اعلام می‌نمائیم.