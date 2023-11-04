فعال سازی محاسبه گر وام مهربانی بر بستر بام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ویجت معرفی و محاسبه گر وام مهربانی در ویرایش ۴.۶.۱.۲۴۴ نسخه جدید اپلیکیشن همراه بام تحت سیستم عامل اندروید در اختیار کاربران قرار گرفته است.

متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه مهربانی ملی می‌توانند با مراجعه به محاسبه گر سپرده و وام، با توجه به مدت ماندگاری و زمان بازپرداخت، از میزان مبلغ این وام مطلع شوند.

مشتریان و متقاضیان این تسهیلات همچنین می‌توانند افتتاح حساب خود را در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه بام به صورت غیرحضوری انجام دهند.

وام قرض الحسنه مهربانی ملی تا سقف سه میلیارد ریال با کارمزد ۴ درصد و یک ضامن به متقاضیان پرداخت می‌شود.