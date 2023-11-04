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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۲

فعال سازی محاسبه گر وام مهربانی بر بستر بام

فعال سازی محاسبه گر وام مهربانی بر بستر بام

متقاضیان وام قرض الحسنه مهربانی بانک ملی ایران می توانند از امکان محاسبه گر وام سامانه بام برای اطلاع از میزان وام، مدت زمان ماندگاری و طول دوره بازپرداخت بهره بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ویجت معرفی و محاسبه گر وام مهربانی در ویرایش ۴.۶.۱.۲۴۴ نسخه جدید اپلیکیشن همراه بام تحت سیستم عامل اندروید در اختیار کاربران قرار گرفته است.

متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه مهربانی ملی می‌توانند با مراجعه به محاسبه گر سپرده و وام، با توجه به مدت ماندگاری و زمان بازپرداخت، از میزان مبلغ این وام مطلع شوند.

مشتریان و متقاضیان این تسهیلات همچنین می‌توانند افتتاح حساب خود را در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه بام به صورت غیرحضوری انجام دهند.

وام قرض الحسنه مهربانی ملی تا سقف سه میلیارد ریال با کارمزد ۴ درصد و یک ضامن به متقاضیان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 5930153

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    نظرات

    • برزو IR ۱۸:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
      11 1
      پاسخ
      ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومن یکماهه بذاری ۳۰۰ تومن با اقساط ۶۰ ماهه
    • علی یارغلامی منامن US ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      0 1
      پاسخ
      خوب است

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