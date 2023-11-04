به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، عبدالله دوم پادشاه اردن امروز در دیدار با وزرای خارجه قطر، مصر، عربستان، امارات و نماینده ساف فلسطین تاکید کرد که کشورهای عربی باید بر جامعه بین‌الملل و قدرت‌های جهان برای توقف جنگ علیه غزه فشار آوردند.

وی قبل از نشست وزرای خارجه عرب با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در امان، از آن‌ها خواست که یکصدا با جامعه بین الملل درباره غزه سخن بگویند.

عبدالله دوم هچنین کشتار وحشیانه علیه غیرنظامیان در نوار غزه و تشدید حملات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم و بر مخالفت قاطع کشورش با ایجاد جدایی میان کرانه باختری و نوار غزه تاکید کرد.