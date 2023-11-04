به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش عدالت‌خواه دانشجویی با ارسال نامه‌ای به زبان عربی به دانشجویان دانشگاه اردن و دانشگاه قاهره تاکید کرد: مسیر انتقال گاز و نفت به غاصبان را هدف سیل خشم امت قرار دهید و با تجمع در مرزها مانع ورود کالا به سرزمین اشغالی شوید.

متن ترجمه این نامه به شرح ذیل است:

وَلَن تَرضیٰ عَنکَ الیَهودُ وَلَا النَّصاریٰ حَتّیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم

همواره بزنگاه‌های امت اسلام و طوفان دلاوری‌های جوانان شجاع ملسمان زمان شناخت مرد از نامرد و شناخت خائنان به امت اسلام است.

امروز که مقاومت فلسطین خط مقدم تقابل اسلام با قطب ظلمت تاریخ است و جهان اسلام نیازمند وحدت همگان بر سر آرمان فلسطین و مقدسات اسلامی است، برخی دولت‌های خودفروخته با رهاکردن صف امت مسلمان و حمایت ضمنی از جنایات دشمن سفاک باعث جری‌تر شدن او در جنایت خود شدند.

ریشه این رفتار دولت‌های خودفروخته را باید در سراب منافع خیالی آنها دید. برخی برای رسیدن به منافع اقتصادی ناچیز و برخی در طلب تأمین امنیت، با چشم پوشی بر جنایت رژیم صهیونیستی درپی گسترش رابطه‌ی با او هستند.

شما که چشم امیدتان به کمک‌های امنیتی این رژیم و هم‌پیمانان اوست، با دیده‌ی عبرت به شرایط امنیتی امروز او و اتفاقات این‌روزهای سرزمین اشغالی بنگرید. وعده‌ی منافع اقتصادی نیز هیچگاه از سوی دشمن بدعهد تضمین نخواهد شد.

به فضل خدا جوانان و عموم ملت در این کشورها مهمترین مانع بر سر اجرای نقشه‌های شیطانی دولت‌های ضعیف در راستای عادی‌سازی و گسترش روابط با اسرائیل هستند و تمام همت‌شان حمایت از قدس و مقدسات و آرمان‌های امت است.

خواسته دانشجویان عدالت‌خواه ایران از مردم مسلمان منطقه ویژه دانشجویان این است که راه هرگونه روابط دیپلماتیک و اقتصادی دولت‌شان با رژیم کودک‌کش را سد کنند و مسیر انتقال گاز و نفت به غاصبان را هدف سیل خشم امت قرار دهند و با تجمع در مرزها مانع ورود کالا به سرزمین اشغالی بشوند.

درپایان به دولت مردانی که خیانت‌پیشگی را دستمایه بالارفتن خود کرده‌اند گوشزد می‌کنیم که از سرنوشت حاکمان خائن که این مسیر را رفتند و سرنگون شدند عبرت بگیرند.