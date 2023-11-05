فرایند جذب مدرس در دانشگاه جامع علمی کاربردی تشریح شد

دکتر اصغر کشت‌کار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات فراخوان جذب مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: فراخوان جذب امسال برای پذیرش ۳ هزار و ۸۰۹ نفر از مدرسان در تمام استان‌ها در ۸۴ گروه درسی ارائه شد.

وی ادامه داد: این فراخوان براساس نیازسنجی آن در یک بازه زمانی مشخص باتوجه به نیازهای زمانی و مکانی مطابق با آمایش آموزش‌های عالی علمی کاربردی از طریق واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام و جمع بندی شده است.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: سعی خواهیم کرد نتایج فراخوان را قبل از شروع ترم آتی تحصیلی یعنی بهمن ماه ۱۴۰۲ اعلام کنیم. ثبت نام برای متقاضیان این فراخوان که مدرک آنها باید مرتبط بوده و از فوق لیسانس به بالا باشد، از ۲۹ مهرماه شروع شده تا ۱۲ آبان ادامه داشت و به مدت یک هفته یعنی تا ۱۹ آبان نیز تمدید شد، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه جذب مدرسان به آدرس https://jam.uast.ac.ir اقدامات لازم برای مراحل ثبت نام را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: تا ساعت ۱۱ روز شنبه ۱۳ آبان ۶۲ هزار و ۶۵۸ نفر در این فراخوان شرکت کردند که از این تعداد ۱۴ هزارو ۲۴۶ نفر ثبت نام خود را تکمیل کرده بودند، افرادی که در فراخوان شرکت می‌کنند با مراجعه به سامانه جذب مدرسان به آدرس https://jam.uast.ac.ir یک سری مدارک را باید در این سامانه آپلود کنند، واحدهای استانی پرونده این افراد را کامل کرده و به کارگروه‌های صلاحیت علمی ارجاع می‌دهند سپس پرونده‌ها را بررسی و غربالگری کرده تعداد بیشتری از نیاز دانشگاه‌ها را به مصاحبه دعوت می‌کنند، سپس مدارک این افراد را با حضور خود افراد بررسی کرده و امتیاز مصاحبه و مستندات را ارائه می‌دهند و در نهایت تعداد مورد نیاز خود را در نیاز سنجی پذیرش می‌کنند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: سپس نتیجه را به مرکز امور مدرسان در ستاد مرکزی دانشگاه ارسال می‌کنند دوباره نتایج بررسی و جدول بندی شده و به هیات اجرایی جذب ارائه می‌شود و تصمیم نهایی توسط هیات اجرایی جذب اتخاذ می‌شود. بعضاً اگر نیاز بود ظرفیت اضافه می‌شود سپس حدود ۳ هزار و ۸۰۹ نفر مدرس را برای بهمن ماه پذیرش خواهیم کرد. ID تدریس آنها نیز صادر شده ولی فعال نمی‌شود باید یک سری دوره‌های مربوط به آشنایی با نظام علمی کاربردی، آموزش‌های علمی کاربردی، آموزش‌های محیط کار را طی کرده با این آموزش‌ها آشنا شوند سپس ID تدریس آنها فعال شده و صلاحیت مدرسی پیدا کرده و می‌توانند در مراکزی که نیاز است تدریس کنند.

کشت‌کار درباره اینکه چه تعداد از مدرسینی که در این فراخوان جذب می‌شوند خبره خواهند بود گفت: مسیر جذب خبرگان جدا از فراخوان مدرسان است هر تعداد از خبرگان مراجعه کنند جذب می‌شوند چون خبرگان تعدادشان در کشور کم بوده و دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها جایی است که به آن‌ها صلاحیت حرفه‌ای مدرس ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: ما خودمان در دانشگاه پیگیر افراد خبره هستیم، در حال حاضر حدود ۳۵ الی ۳۶ هزار نفر مدرس آموزشی در دانشگاه علمی کاربردی فعال هستند که در مقابل آن کم‌تر از ۴ هزار نفر خبره فعال هستند بنابراین خبره گان از مسیر دیگری جذب می‌شوند کسانی که مدرک فوق لیسانس به بالا ندارند ولی توانایی تدریس از طریق تجربه، هنر و استعداد را دارند این افراد می‌توانند از طریق خبرگان وارد دانشگاه شده و از طریق هیات ممیزه تأیید صلاحیت شده و دروسی که تشخیص داده می‌شود تدریس کنند که بیشتراین دروس عملی است.

وی افزود: اگر هیات علمی سایر دانشگاه‌ها نیز علاقه‌مند باشند با دانشگاه جامع علمی کاربردی همکاری کنند در همین فراخوان می‌توانند به سامانه جذب دانشگاه مراجعه کرده و یک قسمت جداگانه برای هیات علمی لحاظ شده‌است. اعضای هیات علمی نیاز به مصاحبه و امتیاز نیز ندارند، آنها از مسیر کوتاه‌تری به ID صلاحیت‌های مدرسی دست پیدا می‌کنند.