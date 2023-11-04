به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، موسی دادیس کامارا، رئیس جمهور سابق و بازداشت شده گینه که در سال ۲۰۰۸ از طریق کودتا در این کشور به قدرت رسیده بود، از زندان فرار کرد.

آلفونس چارلز رایت، وزیر دادگستری گینه اعلام کرد که زندان کورنتی در کوناکری، پایتخت این کشور بامداد امروز شنبه توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت.

رایت گفت که کامارا، رئیس جمهور سابق این کشور در نتیجه این حمله از زندان فرار کرده است.

گفته شده که محل زندان که در منطقه کلوم قرار دارد، محاصره و ورود و خروج در آن میسر نیست.

گفتنی است؛ موسی دادیس کامارا که در سال ۲۰۰۸ با کودتای نظامی در گینه به قدرت رسید، به اتهام برنامه ریزی برای قتل‌ عام در استادیومی در سال ۲۰۰۹ که در آن ۱۵۷ غیرنظامی کشته شدند، در سپتامبر ۲۰۲۲ دستگیر و به زندان کورنتی فرستاده شد.

ده‌ها هزار نفر در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۹ در استادیوم کوناکری تجمع کردند و از کامارا که در آن زمان بر کشور حکومت می‌کرد خواستند در انتخابات آتی ریاست جمهوری نامزد نشود.

به گزارش آناتولی، بعدها مشخص شد که در ازدحام جمعیت که در نتیجه دخالت نیروهای امنیتی رخ داد، ۱۵۷ نفر جان خود را از دست دادند و زنان زیادی نیز هتک حرمت شدند.