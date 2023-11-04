اجرای ۲۰۰۰کیلومتر فیبرنوری در آذربایجان غربی/ اجرای ۵G در۳۰ نقطه

به گزارش خبرنگار مهر، چنگیز نوری عصر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه آذربایجان غربی جزو استان‌های پیشرو در توسعه فیبر نوری است، اظهار کرد: طی دو سال گذشته ۲۰۰ کیلومتر فیبر بین شهری بین ارومیه، سلماس‌، خوی، نقده و اشنویه برای تکمیل پایداری شبکه ارتباطات استان انجام شده است.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده، ۲۰۰۰ کیلومتر توسعه فیبر که از دی ماه سال گذشته آغاز شده و تا پایان سال آینده به اتمام می‌رسد.

نوری با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک ۱۱ هزار کیلومتر ظرفیت فیبر در استان به وجود آمده است، عنوان کرد: این در حالی است که اجرای هر متر فیبر نوری، به طور متوسط ۲۵۰ هزار تومان برای شرکت مخابرات هزینه دارد.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی با بیان اینکهبیش از ۱۱۳۰۰ مشترک اختصاصی ftth داریم، افزود: برای پایداری شبکه ارتباطات کارهای خوبی کردیم، مسیرهای فیبر شمال و جنوب استان را دو گانه هستند که این مساله باعث کاهش میزان ریسک شده و پایداری شبکه را منجر می‌شود.

وی یاد آور شد: در راستای تفاهم نامه اجرای پروژه نجما جهت توسعه فیبر نوری در استان، فاز اول خوی و ارومیه و مهاباد به بهره‌برداری رسیده است. همچنین فاز اول اشنویه را در پنج نقطه اشنویه هم به افتتاح رساندیم. در پیرانشهر نیز فاز اول آماده بهره برداری است.

نوری اضافه کرد: در شهرستان بوکان نیز فاز اول در حال اجراست و رو به اتمام است. در نقده و میاندوآب هم پروژه در حال اجرا هستند. فاز دوم ارومیه را نیز در گلشهر در حال اجرا هستیم.

وی گفت: شهرک صنعتی سلماس و فاز سه ارومیه با برآورد بیش از ۲۰ میلیارد تومان جزو اولویت‌های اجرایی مخابرات و مدیریت شهرک‌های صنعتی استان جهت اجرای فیبر نوری هستند.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان‌غربی با بیان اینکه متناسب با منابع و بر اساس نیاز، ظرفیت سازی برای اجرای فیبر نوری در باقی شهرک‌های صنعتی انجام می‌شود، ادامه داد: پیش بینی می‌شود حدود ۱۰۰ کیلومتر در شهرک صنعتی فاز سه ارومیه ظرفیت‌سازی فیبرنوری انجام شود.

نوری اظهار کرد: ۲۸۵ کیلومتر توسعه فیبر روستایی با سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ میلیارد تومان از محل توسعه مناطق محروم برای ایجاد زیرساخت لازم جهت واگذاری سرویس‌های باند پهن شبکه ارتباطات در استان در دست اجراست و در پایان سال جاری، استان در شاخص برخورداری روستایی از میانگین کشوری پیش خواهد افتاد.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی با اشاره به آغاز اجرای ۵G در ۳۰ نقطه شهری افزود: ۷۹ سایت نسل ۴.۵ در استان راه اندازی شده است.