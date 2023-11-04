رژیم غذایی فستینگ برای کاهش وزن افراد دیابتی مناسب است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان دریافتند افرادی که فقط بین ظهر تا ۸ شب غذا خوردند، هر روز وزن بیشتری نسبت به کسانی که کالری خود را ۲۵ درصد کاهش دادند، از دست دادند. با این حال، هر دو گروه بر اساس آزمایش هموگلوبین A۱C، کاهش مشابهی در سطح قند خون طولانی مدت داشتند. این آزمایش میزان قند خون را در سه ماه گذشته نشان می‌دهد.

محقق ارشد «کریستا وارادی»، استاد تغذیه در دانشگاه ایلینوی شیکاگو، گفت: «یافتن راه‌های بیشتر برای کنترل وزن و سطح قند خون برای بیماران مبتلا به دیابت بسیار مهم است.»

در حالی که این مطالعه نشان می‌دهد غذا خوردن در مدت زمان محدود برای مبتلایان به دیابت نوع ۲ بی خطر است، اما وارادی گفت که افراد مبتلا به دیابت باید قبل از شروع این نوع رژیم با پزشک خود مشورت کنند.

وی همچنین گفت: «برخی از داروهای دیابت نوع ۲، قند خون را کاهش می‌دهند و باید همراه با غذا مصرف شوند. اما تأثیر مثبت کاهش وزن بر کاهش قند خون باید افراد را قادر سازد تا داروهای دیابت خود را کاهش دهند.»

وی خاطرنشان کرد: «افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ معمولاً باید داروهای خود را در طول عمرشان افزایش دهند، اغلب سه داروی خوراکی را در یک زمان مصرف می‌کنند، زیرا اکثر داروها تنها مقدار کمی HbA۱C را کاهش می‌دهند. توانایی بهبود گلوکز از طریق شیوه زندگی درست برای کاهش بار دارویی بسیار مهم است.»

برای این مطالعه، محققان ۷۵ نفر را به سه گروه تقسیم کردند: یک گروه از رژیم غذایی فستینگ پیروی کردند، به گروه دیگر گفته شد مصرف کالری را یک چهارم کاهش دهند و بقیه هیچ یک از برنامه‌های غذایی را دنبال نکردند. میانگین BMI (شاخص توده بدنی) ۳۹ بود که چاق محسوب می‌شود.

پس از شش ماه، محققان دریافتند کسانی که رژیم غذایی محدود شده فستینگ داشتند، حدود ۴ درصد از وزن بدن شأن را از دست دادند، در حالی که کسانی که کالری را محدود کردند، حدود ۲ درصد از وزن بدن شأن را از دست دادند. هر دو گروه قند خون شأن حدود ۱ درصد کاهش یافت.

محققان بر انجام تحقیقات بزرگ‌تری در این زمینه تاکید دارند.