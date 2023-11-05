عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه منجر به فوت ٢ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رابعه جوانبخت گفت: روز گذشته در مسیر بزرگراه علامه به سمت شرق، زیر پل دهکده، یک دستگاه سواری سمند در حال پنچرگیری بوده که ۳ نفر از مسافرین آن در اطراف خودرو ایستاده و مشغول تماشای پنچرگیری و در انتظار اتمام آن بوده‌اند که یک‌دستگاه وانت نیسان به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با آنان برخورد کرد.

وی ادامه داد: این برخورد شدید منجر به فوت ۲ نفر از سرنشینان شد و یک نفر نیز مصدوم شد که با حضور تیم اورژانس به نزدیک‌ترین مرکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ جوانبخت گفت: در زمان بارندگی دید رانندگان کم می‌شود که لازم است راننده در حین رانندگی در این شرایط با توجه و دقت کافی و لازم تردد کند و حتماً فاصله طولی خود را با خودروهای مقابل رعایت کرده تا بتوانند به موقع توقف و از بروز حوادث خودداری کنند.

رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رانندگان در شرایط بارانی حتماً سرعت مطمئنه یعنی همان سرعتی که اگر حادثه‌ای مقابل آنها اتفاق افتاد بتوانند خودروی خود را به موقع متوقف و از تصادف جلوگیری کنند، داشته باشند.

وی به رانندگان نیز گفت: در هنگام خرابی خودرو ابتدا مسافران و سرنشینان خودرو را به محل ایمن هدایت کرده و با نصب علایم ایمنی دیگر رانندگان را از وقوع اتفاق افتاده آگاه کنید.