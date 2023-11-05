رژیم صهیونیستی روی هیتلر را سفید کرد

به گزارش خبرنگار مهر آیت‌الله محمد محمدی گلپایگانی در مراسم معارفه سردار حسین دهقان رئیس جدید بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به غزه و با استناد به یکی از آیات سوره ابراهیم، اظهار کرد: در این آیه تاکید شده؛ فکر نکنید خداوند از کارهای زشت کافران غافل است، مهلتی داده شده و در نهایت غضب الهی دامن آنها را می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کسی که می‌خواهد دست‌اندرکار حفظ بیت‌المال باشد باید در این کار کوشا باشد و بداند چه می‌کند، افزود: اولین کاری که پیامبر بزرگوار اسلام پس از آمدن به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی انجام داد تأسیس بیت‌المال بود. یک حکومت با برنامه‌هایی که دارد نیازمند بیت‌المال است. حکومت خرج دارد، صلح دارد، جنگ دارد، کارهای آبادانی دارد. پیامبر اسلام بیت‌المال را برای تأمین هزینه‌های حکومت اسلامی تشکیل داد.

وی ادامه داد: معادن، کشاورزی، صدقات و… از منابع تأمین بیت‌المال است. در آیه ۶۰ سوره توبه ۸ شرط برای بیت‌المال آمده است.

وی با بیان اینکه فقیر کسی است که با وجود نیاز هیچوقت آن را اعلام نمی‌کند و نمی‌توان او را شناخت، اضافه کرد: مسکین آنی است که نیازش شدیدتر است و خانه نشین است و راه به جایی ندارد. این مصرف بیت‌المال است.

رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب با اشاره به حکم رهبری خطاب به رئیس بنیاد مستضعفان مبنی بر تاکید بر استفاده از جوانان، اظهار کرد: مردمان مظلوم غزه همه اهل سنت است و برای نظام جمهوری اسلامی ایران سنی و شیعه ندارد و باید با همراهی همدیگر با رژیم صهیونیستی که روی هیتلر را سفید کرده است مقابله کنیم. خام خام‌های رژیم صهیونیستی فتوا داده‌اند که می‌توانید به بیمارستان‌ها حمله کنید چون غزه‌ای‌ها در بیمارستانها مخفی شده‌اند و باید آنها را بکشید.

گلپایگانی با تاکید بر اینکه یکی از آثار بزرگ غزه‌ای‌ها این بود که چهره خبیث آمریکا و انگلیس و… آشکار شد و اینها دیگر نمی‌توانند از حقوق بشر سخن بگویند اظهار کرد: مردمان این کشورها اینگونه نیستند، در شهر لندن بیش از ۱۰۰ هزار نفر در تظاهرات حمایت از مردم غزه شرکت می‌کنند. یکی از آثار پیروزمندانه نبرد غزه برانگیخته شدن احساسات مردم از شرق تا غرب عالم بود.

وی به حضور شیخ زکزاکی در ایران اشاره کرد و گفت: در دیدار شیخ زکزاکی با رهبر معظم انقلاب، خانم آقای زکزاکی به حضرت آقا گفت چند سال قبل تقاضایی از شما داشتم این انتظار را داشتم که برآورده شود اما گلایه مند هستیم. حضرت آقا گفتند چه تقاضایی که وی گفت از شما خواستم دعا کنید به ۶ فرزند شهیدم ملحق شوم.

وی یادآور شد: شیخ زکزاکی بیش از ۳۰ میلیون نفر را در نیجریه شیعه کرده است، امروز اگر حضرت آقا بگویند «هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصُرُنی» میلیون‌ها نفر در دنیا پاسخ می‌دهند. اسلام دارد زنده می‌شود.

وی با اشاره به فساد در دوره طاغوت، گفت: در آن زمان کسی نمی‌دانست اتوبان چیست، همه راه‌های روستایی خاکی بود.